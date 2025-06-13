Лимонний італійський десерт без випікання за 5 хвилин — рецепт

Італійський десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей освіжаючий італійський десерт із лимонним кремом готується без випікання, желатину та довгого охолодження. Усього кілька інгредієнтів і 5 хвилин біля плити — і на столі готовий надзвичайно ніжний, блискучий крем із вершками та згущеним молоком. Він має ідеальну консистенцію, приємну кислинку та приголомшливий вигляд — ідеально для літа.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

лимонний сік — 300 мл.;

вода — 250 мл;

цукор — 50 г;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

харчовий барвник — щіпка;

вершки холодні — 500 мл.;

згущене молоко — 200 мл.

Спосіб приготування

Вичавити сік із трьох лимонів, змішати з водою, цукром, барвником і крохмалем. Добре розмішати до повного розчинення.

Сік з лимонів. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити на середній вогонь і варити, постійно помішуючи, до загусання. Коли маса стане однорідною та блискучою, накрити її плівкою в контакт і залишити остигати.

Збиті вершки та лимонна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо збити холодні вершки до стійких піків, поступово вливаючи згущене молоко.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати обидві маси, обережно перемішати до однорідної текстури. Розкласти по формах або склянках і поставити в холодильник. Подається такий десерт охолодженим.

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