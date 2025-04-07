Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут arrow

Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут

7 апреля 2025 20:58
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут по французскому рецепту
Куриные голени и бедра. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Сочная курица, нежный грибной соус, аромат белого вина и тимьяна — этот французский рецепт покоряет с первой ложки. Идеальный вариант сытного ужина менее чем за час.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • куриные голени — 4 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • лук — 2 шт. (нарезать полукольцами);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • грибы — 300 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • тимьян — 1 ч. л.;
  • белое сухое вино — ½ стакана;
  • куриный бульон — 1½ стакана;
  • сливки (жирные) — 160 мл.;
  • петрушка — для подачи;
  • картофельное пюре — по желанию.

Способ приготовления

Приправить куриные бедра и голени солью и перцем. В большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Выложить курицу шкуркой вниз и жарить до глубокого золотистого цвета. Приправить еще раз, перевернуть и обжарить с другой стороны до румяности. Переложить на тарелку.

курячі гомілки та стегна за французьким рецептом
Жареные бедра. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

В той же сковороде обжарить лук до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и грибы, готовить до появления золотистого цвета.

курячі гомілки та стегна з грибами за французьким рецептом
Тушеные грибы. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Добавить лавровый лист, тимьян, влить вино и дать немного выпариться. Затем добавить куриный бульон и вернуть курицу в сковороду. Тушить на среднем огне 40 минут.

курячі гомілки та стегна з печерицями за французьким рецептом
Приготовление курицы. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Достать курицу, влить сливки, перемешать до однородного соуса. Вернуть курицу в сковороду, немного прогреть.

курячі гомілки та стегна з печерицями
Курица и пюре Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Перед подачей посыпать свежей петрушкой. Подавать с картофельным пюре, чтобы насладиться нежной подливкой.

Ранее мы писали о полезных котлетах за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф.

Также мы рассказывали о рецепте постных котлет от свекрови, которые съедают первыми — легкий ужин.

Советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.

Еще мы писали о том, почему важно никогда не ставить горячее в холодильник — есть веские причины.

Также ознакомьтесь с информацией, почему ни в коем случае нельзя размораживать мясо в воде.

рецепты грибы курица мясо по-французски соус
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:52 Графики отключений света — что завтра ожидает одесситов

20:45 Зеленский анонсировал увеличение производства дронов в Украине

20:31 Авиационный эксперт оценил темпы изготовления "шахедов" в РФ

20:23 Областная ВВК не утверждает заключение — куда жаловаться

20:22 Готовьте теплые вещи — на Одесчину надвигается стихийное бедствие

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:18 Генштаб против законопроекта о демобилизации, — СМИ

20:12 В Буковине раскритиковали УАФ из-за киевского Динамо

20:08 Гардеробная мечты — как Серена Уильямс поразила дизайнеров

20:01 Водителей предупредили о гололеде — погода в Киеве на завтра

20:00 Отсрочка для ухода за родителями — два важных условия

20:52 Графики отключений света — что завтра ожидает одесситов

20:45 Зеленский анонсировал увеличение производства дронов в Украине

20:31 Авиационный эксперт оценил темпы изготовления "шахедов" в РФ

20:23 Областная ВВК не утверждает заключение — куда жаловаться

20:22 Готовьте теплые вещи — на Одесчину надвигается стихийное бедствие

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:18 Генштаб против законопроекта о демобилизации, — СМИ

20:12 В Буковине раскритиковали УАФ из-за киевского Динамо

20:08 Гардеробная мечты — как Серена Уильямс поразила дизайнеров

20:01 Водителей предупредили о гололеде — погода в Киеве на завтра

20:00 Отсрочка для ухода за родителями — два важных условия

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

18:33 Полномочия Труханова заканчиваются — ждать ли выборов в Одессе

07:01 НАТО исполняется 76 лет — когда и зачем создали Альянс

06:34 Сигареты от 120 грн — одесситы о повышении цен на табак

3 апреля

22:33 Санкции США против РФ, и почему Трамп часто упоминает Одессу

2 апреля

22:33 Цены одесского Привоза в апреле — что предлагают и чем удивляют

1 апреля

22:33 Юмор в Одессе во время войны — как изменились традиции и память

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

25 марта 2025

Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары

28 марта 2025

Льготы для УБД — на какие ежегодные выплаты они имеют право

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

25 марта 2025

В Украине улучшится мобильная связь — Рада поддержала закон