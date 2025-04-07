Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут по французскому рецепту

Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут
Сочная курица, нежный грибной соус, аромат белого вина и тимьяна — этот французский рецепт покоряет с первой ложки. Идеальный вариант сытного ужина менее чем за час.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 4 шт.;
- куриные голени — 4 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- лук — 2 шт. (нарезать полукольцами);
- чеснок — 2 зубчика;
- грибы — 300 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- тимьян — 1 ч. л.;
- белое сухое вино — ½ стакана;
- куриный бульон — 1½ стакана;
- сливки (жирные) — 160 мл.;
- петрушка — для подачи;
- картофельное пюре — по желанию.
Способ приготовления
Приправить куриные бедра и голени солью и перцем. В большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Выложить курицу шкуркой вниз и жарить до глубокого золотистого цвета. Приправить еще раз, перевернуть и обжарить с другой стороны до румяности. Переложить на тарелку.
В той же сковороде обжарить лук до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и грибы, готовить до появления золотистого цвета.
Добавить лавровый лист, тимьян, влить вино и дать немного выпариться. Затем добавить куриный бульон и вернуть курицу в сковороду. Тушить на среднем огне 40 минут.
Достать курицу, влить сливки, перемешать до однородного соуса. Вернуть курицу в сковороду, немного прогреть.
Перед подачей посыпать свежей петрушкой. Подавать с картофельным пюре, чтобы насладиться нежной подливкой.
Ранее мы писали о полезных котлетах за 15 минут по рецепту победительницы Мастер Шеф.
Также мы рассказывали о рецепте постных котлет от свекрови, которые съедают первыми — легкий ужин.
Советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.
Еще мы писали о том, почему важно никогда не ставить горячее в холодильник — есть веские причины.
Также ознакомьтесь с информацией, почему ни в коем случае нельзя размораживать мясо в воде.
Читайте Новини.LIVE!