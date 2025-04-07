Куриные голени и бедра по французскому рецепту за 50 минут по французскому рецепту

Куриные голени и бедра. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Сочная курица, нежный грибной соус, аромат белого вина и тимьяна — этот французский рецепт покоряет с первой ложки. Идеальный вариант сытного ужина менее чем за час.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

куриные бедра — 4 шт.;

куриные голени — 4 шт.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 4 ст. л.;

лук — 2 шт. (нарезать полукольцами);

чеснок — 2 зубчика;

грибы — 300 г;

лавровый лист — 2 шт.;

тимьян — 1 ч. л.;

белое сухое вино — ½ стакана;

куриный бульон — 1½ стакана;

сливки (жирные) — 160 мл.;

петрушка — для подачи;

картофельное пюре — по желанию.

Способ приготовления

Приправить куриные бедра и голени солью и перцем. В большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Выложить курицу шкуркой вниз и жарить до глубокого золотистого цвета. Приправить еще раз, перевернуть и обжарить с другой стороны до румяности. Переложить на тарелку.

Жареные бедра. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

В той же сковороде обжарить лук до мягкости, периодически помешивая. Добавить измельченный чеснок и грибы, готовить до появления золотистого цвета.

Тушеные грибы. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Добавить лавровый лист, тимьян, влить вино и дать немного выпариться. Затем добавить куриный бульон и вернуть курицу в сковороду. Тушить на среднем огне 40 минут.

Приготовление курицы. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Достать курицу, влить сливки, перемешать до однородного соуса. Вернуть курицу в сковороду, немного прогреть.

Курица и пюре Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Перед подачей посыпать свежей петрушкой. Подавать с картофельным пюре, чтобы насладиться нежной подливкой.

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