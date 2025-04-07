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Курячі гомілки та стегна за французьким рецептом за 50 хвилин

7 квітня 2025 20:58
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Курячі гомілки та стегна за французьким рецептом за 50 хвилин
Курячі гомілки та стегна. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Соковита курка, ніжний грибний соус, аромат білого вина та чебрецю — цей французький рецепт підкорює з першої ложки. Ідеальний варіант ситної вечері менш ніж за годину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 4 шт.;
  • курячі гомілки — 4 шт.;
  • сіль, чорний мелений перець — на смак;
  • олія — 4 ст. л.;
  • цибуля — 2 шт. (нарізати півкільцями);
  • часник — 2 зубчики;
  • гриби — 300 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чебрець — 1 ч. л.;
  • біле сухе вино — ½ склянки;
  • курячий бульйон — 1½ склянки;
  • вершки (жирні) — 160 мл;
  • петрушка — для подачі;
  • картопляне пюре — за бажанням.

Спосіб приготування

Приправити курячі стегна й гомілки сіллю та перцем. У великій сковороді розігріти олію на середньому вогні. Викласти курку шкіркою вниз і смажити до глибокого золотистого кольору. Приправити ще раз, перевернути і обсмажити з іншого боку до рум’яності. Перекласти на тарілку.

курячі гомілки та стегна за французьким рецептом
Смажені стегна. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

У тій самій сковороді обсмажити цибулю до м’якості, періодично помішуючи. Додати подрібнений часник і гриби, готувати до появи золотистого кольору.

курячі гомілки та стегна з грибами за французьким рецептом
Тушкувані гриби. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Додати лавровий лист, чебрець, влити вино та дати трохи випаритися. Потім додати курячий бульйон і повернути курку в сковороду. Тушкувати на середньому вогні 40 хвилин.

курячі гомілки та стегна з печерицями за французьким рецептом
Пригтування курки. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Дістати курку, влити вершки, перемішати до однорідного соусу. Повернути курку у сковороду, трохи прогріти.

курячі гомілки та стегна з печерицями
Курка та пюре. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Перед подачею посипати свіжою петрушкою. Подавати з картопляним пюре, щоби насолодитися ніжною підливою.

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