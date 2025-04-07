Курячі гомілки та стегна за французьким рецептом за 50 хвилин

Курячі гомілки та стегна. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Соковита курка, ніжний грибний соус, аромат білого вина та чебрецю — цей французький рецепт підкорює з першої ложки. Ідеальний варіант ситної вечері менш ніж за годину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам знадобиться:

курячі стегна — 4 шт.;

курячі гомілки — 4 шт.;

сіль, чорний мелений перець — на смак;

олія — 4 ст. л.;

цибуля — 2 шт. (нарізати півкільцями);

часник — 2 зубчики;

гриби — 300 г;

лавровий лист — 2 шт.;

чебрець — 1 ч. л.;

біле сухе вино — ½ склянки;

курячий бульйон — 1½ склянки;

вершки (жирні) — 160 мл;

петрушка — для подачі;

картопляне пюре — за бажанням.

Спосіб приготування

Приправити курячі стегна й гомілки сіллю та перцем. У великій сковороді розігріти олію на середньому вогні. Викласти курку шкіркою вниз і смажити до глибокого золотистого кольору. Приправити ще раз, перевернути і обсмажити з іншого боку до рум’яності. Перекласти на тарілку.

Смажені стегна. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

У тій самій сковороді обсмажити цибулю до м’якості, періодично помішуючи. Додати подрібнений часник і гриби, готувати до появи золотистого кольору.

Тушкувані гриби. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Додати лавровий лист, чебрець, влити вино та дати трохи випаритися. Потім додати курячий бульйон і повернути курку в сковороду. Тушкувати на середньому вогні 40 хвилин.

Пригтування курки. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Дістати курку, влити вершки, перемішати до однорідного соусу. Повернути курку у сковороду, трохи прогріти.

Курка та пюре. Фото: скриншот YouTube @simplefoodrecipe

Перед подачею посипати свіжою петрушкою. Подавати з картопляним пюре, щоби насолодитися ніжною підливою.

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