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Главная Рецепты Полезное шоколадное мороженое за 1 минуту — без сахара и молока

Полезное шоколадное мороженое за 1 минуту — без сахара и молока

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 03:00
Полезное шоколадное мороженое из банана и творога — готовить всего 1 минуту, без сахара и молочных продуктов
Шоколадное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Это шоколадное мороженое — настоящая находка для тех, кто хочет сладкое без вреда фигуре. Без сахара, молока, яиц и сливок, оно готовится всего за одну минуту. Благодаря сочетанию банана, творога и какао десерт получается нежным, насыщенным и полезным — идеальный вариант для летней жары.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • творог — 200 г;
  • какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Очистить бананы, нарезать кусочками и положить в чашу блендера.

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Бананы и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить какао и взбить до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перебить до кремообразной массы.

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Шоколадная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить смесь в контейнер, плотно закрыть и поставить в морозильную камеру на 1 час для застывания.

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Шоколадное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua

После заморозки подавать сразу, по желанию — украсить ягодами, орешками или тертым шоколадом.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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