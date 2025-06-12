Полезное шоколадное мороженое из банана и творога — готовить всего 1 минуту, без сахара и молочных продуктов

Полезное шоколадное мороженое за 1 минуту — без сахара и молока
Это шоколадное мороженое — настоящая находка для тех, кто хочет сладкое без вреда фигуре. Без сахара, молока, яиц и сливок, оно готовится всего за одну минуту. Благодаря сочетанию банана, творога и какао десерт получается нежным, насыщенным и полезным — идеальный вариант для летней жары.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- творог — 200 г;
- какао — 2 ст. л.
Способ приготовления
Очистить бананы, нарезать кусочками и положить в чашу блендера.
Добавить какао и взбить до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перебить до кремообразной массы.
Переложить смесь в контейнер, плотно закрыть и поставить в морозильную камеру на 1 час для застывания.
После заморозки подавать сразу, по желанию — украсить ягодами, орешками или тертым шоколадом.
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