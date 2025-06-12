Полезное шоколадное мороженое из банана и творога — готовить всего 1 минуту, без сахара и молочных продуктов

Шоколадное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua

Это шоколадное мороженое — настоящая находка для тех, кто хочет сладкое без вреда фигуре. Без сахара, молока, яиц и сливок, оно готовится всего за одну минуту. Благодаря сочетанию банана, творога и какао десерт получается нежным, насыщенным и полезным — идеальный вариант для летней жары.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

бананы — 2 шт.;

творог — 200 г;

какао — 2 ст. л.

Способ приготовления

Очистить бананы, нарезать кусочками и положить в чашу блендера.

Бананы и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить какао и взбить до однородной консистенции. Добавить творог и еще раз перебить до кремообразной массы.

Шоколадная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить смесь в контейнер, плотно закрыть и поставить в морозильную камеру на 1 час для застывания.

Шоколадное мороженое. Фото: smachnenke.com.ua

После заморозки подавать сразу, по желанию — украсить ягодами, орешками или тертым шоколадом.

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