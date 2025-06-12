Корисне шоколадне морозиво з банана та сиру — готувати лише 1 хвилину, без цукру та молочних продуктів

Шоколадне морозиво. Фото: smachnenke.com.ua

Це шоколадне морозиво — справжня знахідка для тих, хто хоче солодке без шкоди фігурі. Без цукру, молока, яєць і вершків, воно готується всього за одну хвилину. Завдяки поєднанню банана, сиру та какао десерт виходить ніжним, насиченим і корисним — ідеальний варіант для літньої спеки.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

банани – 2 шт.;

сир – 200 г;

какао – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Очистити банани, нарізати шматочками та покласти в чашу блендера.

Банани та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Додати какао й збити до однорідної консистенції. Додати сир і ще раз перебити до кремоподібної маси.

Шоколадна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти суміш у контейнер, щільно закрити й поставити в морозильну камеру на 1 годину для застигання.

Шоколадне морозиво. Фото: smachnenke.com.ua

Після замороження подавати одразу, за бажанням — прикрасити ягодами, горішками чи тертим шоколадом.

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