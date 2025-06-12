Корисне шоколадне морозиво з банана та сиру — готувати лише 1 хвилину, без цукру та молочних продуктів

Корисне шоколадне морозиво за 1 хвилину — без цукру та молока
Це шоколадне морозиво — справжня знахідка для тих, хто хоче солодке без шкоди фігурі. Без цукру, молока, яєць і вершків, воно готується всього за одну хвилину. Завдяки поєднанню банана, сиру та какао десерт виходить ніжним, насиченим і корисним — ідеальний варіант для літньої спеки.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- банани – 2 шт.;
- сир – 200 г;
- какао – 2 ст. л.
Спосіб приготування
Очистити банани, нарізати шматочками та покласти в чашу блендера.
Додати какао й збити до однорідної консистенції. Додати сир і ще раз перебити до кремоподібної маси.
Перекласти суміш у контейнер, щільно закрити й поставити в морозильну камеру на 1 годину для застигання.
Після замороження подавати одразу, за бажанням — прикрасити ягодами, горішками чи тертим шоколадом.
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