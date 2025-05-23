Хачапури за 10 минут без вреда для фигуры — быстрый и полезный завтрак из творога

Хачапури за 10 минут, которые можно на диете — полезный завтрак
Этот рецепт хачапури не только полезный, но и очень вкусный. В нем нет лишнего жира, много белка и совсем немного муки — именно то, что нужно для легкого, питательного завтрака даже во время диеты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог 5% — 200 г;
- твердый сыр светлых сортов — 30 г;
- яичные белки — 50 г (примерно 2 шт.);
- мука — 30 г (1 ст. л. без горки);
- зелень — по вкусу;
- разрыхлитель — щепотка.
Способ приготовления
Смешать мягкий творог с яичными белками (или целым яйцом, если вам позволяет рацион), добавить мелко натертый твердый сыр. Размять все вилкой до однородной массы без комочков.
Добавить измельченную зелень (например, петрушку), всыпать муку с разрыхлителем. Подойдет пшеничная, рисовая или цельнозерновая мука — ориентируйтесь на свои предпочтения. Тесто должно быть густым, но не крутым.
Выложить массу на пергамент и разровнять в виде круглого коржа. Перенести пергамент с коржом на разогретую сухую сковородку, накрыть крышкой и жарить на слабом огне 5-7 минут, пока верх не схватится.
Если хотите получить румяный корж с обеих сторон — осторожно переверните его. Чтобы было удобнее, можно сделать несколько маленьких хачапури.
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