Хачапури за 10 минут без вреда для фигуры — быстрый и полезный завтрак из творога

Хачапури за 10 минут. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт хачапури не только полезный, но и очень вкусный. В нем нет лишнего жира, много белка и совсем немного муки — именно то, что нужно для легкого, питательного завтрака даже во время диеты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог 5% — 200 г;

твердый сыр светлых сортов — 30 г;

яичные белки — 50 г (примерно 2 шт.);

мука — 30 г (1 ст. л. без горки);

зелень — по вкусу;

разрыхлитель — щепотка.

Способ приготовления

Смешать мягкий творог с яичными белками (или целым яйцом, если вам позволяет рацион), добавить мелко натертый твердый сыр. Размять все вилкой до однородной массы без комочков.

Сыр и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченную зелень (например, петрушку), всыпать муку с разрыхлителем. Подойдет пшеничная, рисовая или цельнозерновая мука — ориентируйтесь на свои предпочтения. Тесто должно быть густым, но не крутым.

Выложить массу на пергамент и разровнять в виде круглого коржа. Перенести пергамент с коржом на разогретую сухую сковородку, накрыть крышкой и жарить на слабом огне 5-7 минут, пока верх не схватится.

Готовый завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Если хотите получить румяный корж с обеих сторон — осторожно переверните его. Чтобы было удобнее, можно сделать несколько маленьких хачапури.

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