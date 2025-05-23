Хачапурі за 10 хвилин без шкоди для фігури — швидкий і корисний сніданок із сиру

Хачапурі за 10 хвилин. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт хачапурі не тільки корисний, але й надзвичайно смачний. У ньому немає зайвого жиру, багато білка та зовсім трохи борошна — саме те, що потрібно для легкого, поживного сніданку навіть під час дієти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир 5% — 200 г;

твердий сир світлих сортів — 30 г;

яєчні білки — 50 г (приблизно 2 шт.);

борошно — 30 г (1 ст. л. без гірки);

зелень — на смак;

розпушувач — щіпка.

Спосіб приготування

Змішати м’який сир із яєчними білками (або цілим яйцем, якщо вам дозволяє раціон), додати дрібно натертий твердий сир. Розім’яти все виделкою до однорідної маси без грудочок.

Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнену зелень (наприклад, петрушку), всипати борошно з розпушувачем. Підійде пшеничне, рисове або цільнозернове борошно — орієнтуйтесь на свої уподобання. Тісто має бути густим, але не крутим.

Викласти масу на пергамент і розрівняти у вигляді круглого коржа. Перенести пергамент із коржем на розігріту суху сковорідку, накрити кришкою й смажити на слабкому вогні 5–7 хвилин, доки верх не схопиться.

Готовий сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо бажаєте отримати рум’яний корж з обох боків — обережно переверніть його. Щоб було зручніше, можна зробити кілька маленьких хачапурі.

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