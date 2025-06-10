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Главная Рецепты Кабачковый хлеб на завтрак за 7 мин. — идеальный рецепт на лето

Кабачковый хлеб на завтрак за 7 мин. — идеальный рецепт на лето

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Дата публикации 10 июня 2025 05:00
Кабачковый хлеб на сковородке за 7 минут — идеальный летний завтрак с сыром и ветчиной
Кабачковый хлеб из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кабачковый хлеб готовится быстро, не требует духовки и отлично подходит для летнего завтрака. Мягкие, ароматные лепешки с сыром, ветчиной и зеленым луком понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачок (небольшой) — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир — 120 мл.;
  • ветчина — 100 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • мука пшеничная — 400 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом;
  • сливочное масло — по желанию

Способ приготовления

Натереть кабачок на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок. Добавить яйцо и кефир, перемешать.

кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Кабачковое тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Ветчину и сыр натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, добавить к массе. В муку всыпать разрыхлитель и постепенно вмешать в кабачковую смесь. Замесить липкое тесто.

смачний кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать лепешки, обкатав тесто в муке и слегка расплескав скалкой.

простий кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Кабачковый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить лепешки на сухой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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