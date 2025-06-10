Кабачковый хлеб на сковородке за 7 минут — идеальный летний завтрак с сыром и ветчиной

Кабачковый хлеб на завтрак за 7 мин. — идеальный рецепт на лето
Этот кабачковый хлеб готовится быстро, не требует духовки и отлично подходит для летнего завтрака. Мягкие, ароматные лепешки с сыром, ветчиной и зеленым луком понравятся и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок (небольшой) — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир — 120 мл.;
- ветчина — 100 г;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — пучок;
- мука пшеничная — 400 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом;
- сливочное масло — по желанию
Способ приготовления
Натереть кабачок на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок. Добавить яйцо и кефир, перемешать.
Ветчину и сыр натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, добавить к массе. В муку всыпать разрыхлитель и постепенно вмешать в кабачковую смесь. Замесить липкое тесто.
Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать лепешки, обкатав тесто в муке и слегка расплескав скалкой.
Обжарить лепешки на сухой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом.
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