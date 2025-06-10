Кабачковый хлеб на сковородке за 7 минут — идеальный летний завтрак с сыром и ветчиной

Кабачковый хлеб из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кабачковый хлеб готовится быстро, не требует духовки и отлично подходит для летнего завтрака. Мягкие, ароматные лепешки с сыром, ветчиной и зеленым луком понравятся и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачок (небольшой) — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 120 мл.;

ветчина — 100 г;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — пучок;

мука пшеничная — 400 г;

разрыхлитель — 1 ч. л. с верхом;

сливочное масло — по желанию

Способ приготовления

Натереть кабачок на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы выделился сок. Добавить яйцо и кефир, перемешать.

Кабачковое тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Ветчину и сыр натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, добавить к массе. В муку всыпать разрыхлитель и постепенно вмешать в кабачковую смесь. Замесить липкое тесто.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Рабочую поверхность присыпать мукой, сформировать лепешки, обкатав тесто в муке и слегка расплескав скалкой.

Кабачковый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить лепешки на сухой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые коржи по желанию смазать сливочным маслом.

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