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Головна Рецепти Кабачковий хліб на сніданок за 7 хв. — ідеальний рецепт на літо

Кабачковий хліб на сніданок за 7 хв. — ідеальний рецепт на літо

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Дата публікації: 10 червня 2025 05:00
Кабачковий хліб на сковорідці за 7 хвилин — ідеальний літній сніданок з сиром і шинкою
Кабачковий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Цей кабачковий хліб готується швидко, не вимагає духовки й чудово підходить для літнього сніданку. М’які, ароматні коржі з сиром, шинкою та зеленою цибулею сподобаються і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачок (невеликий) — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір — 120 мл;
  • шинка — 100 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • зелена цибуля — пучок;
  • борошно пшеничне — 400 г;
  • розпушувач — 1 ч. л. з верхом;
  • вершкове масло — за бажанням

Спосіб приготування

Натерти кабачок на великій тертці, посолити та залишити на 10 хвилин, щоб виділився сік. Додати яйце та кефір, перемішати.

кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Кабачкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Шинку та сир натерти на великій тертці, зелену цибулю дрібно нарізати, додати до маси. У борошно всипати розпушувач і поступово вмішати до кабачкової суміші. Замісити липке тісто.

смачний кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Робочу поверхню присипати борошном, сформувати коржики, обкачавши тісто в борошні та злегка розплескавши качалкою.

простий кабачковий хліб на сніданок за 7 хвилин
Кабачковий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити коржі на сухій сковорідці на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові коржі за бажанням змастити вершковим маслом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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