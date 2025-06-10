Кабачковий хліб на сковорідці за 7 хвилин — ідеальний літній сніданок з сиром і шинкою

Кабачковий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Цей кабачковий хліб готується швидко, не вимагає духовки й чудово підходить для літнього сніданку. М’які, ароматні коржі з сиром, шинкою та зеленою цибулею сподобаються і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок (невеликий) — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

кефір — 120 мл;

шинка — 100 г;

твердий сир — 100 г;

зелена цибуля — пучок;

борошно пшеничне — 400 г;

розпушувач — 1 ч. л. з верхом;

вершкове масло — за бажанням

Спосіб приготування

Натерти кабачок на великій тертці, посолити та залишити на 10 хвилин, щоб виділився сік. Додати яйце та кефір, перемішати.

Кабачкове тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Шинку та сир натерти на великій тертці, зелену цибулю дрібно нарізати, додати до маси. У борошно всипати розпушувач і поступово вмішати до кабачкової суміші. Замісити липке тісто.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Робочу поверхню присипати борошном, сформувати коржики, обкачавши тісто в борошні та злегка розплескавши качалкою.

Кабачковий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити коржі на сухій сковорідці на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові коржі за бажанням змастити вершковим маслом.

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