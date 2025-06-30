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Главная Рецепты Кабачки с овсянкой вкуснее мяса — рецепт приятно удивит

Кабачки с овсянкой вкуснее мяса — рецепт приятно удивит

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 16:10
Кабачковые котлеты с овсянкой в томатном соусе — вкуснее мяса, проверенный рецепт свекрови
Кабачки с овсянкой с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной рецепт изменит ваше представление о постных блюдах. Кабачковые котлеты с овсянкой, сочными овощами, ароматными специями и томатным соусом получаются настолько вкусными, что легко соперничают с мясными альтернативами. Идеально для обеда или ужина, даже без гарнира — сытно, аппетитно и полезно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • овсяные хлопья (измельченные) — 4 ст. л.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • устричный соус — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • прованские травы — по вкусу;
  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • петрушка, укроп — по вкусу;
  • мука — 3 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • лук — 1 шт.;
  • сушеные помидоры — 50 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, добавить измельченные овсяные хлопья и оставить на 15 минут для набухания.

як приготувати котлети з кабачків
Томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры залить кипятком, снять кожицу, измельчить в блендере с одним зубчиком чеснока, соевым и устричным соусами, крахмалом, пряностями и солью — это будет соус.

пісні котлети з кабачками
Натертые кабачки и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачок натереть, посолить, дать постоять 10 минут, отжать сок.

пісні котлети з кабачками та вівсянкою
Кабачковые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к нему натертые картофель, морковь, мелко нарезанную зелень, измельченные три зубчика чеснока. Приправить, добавить муку, перемешать до густой массы.

котлети з кабачками та вівсянкою
Котлеты в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяности. Отдельно поджарить измельченный лук и сушеные томаты, влить соус, перемешать.

смачні котлети з кабачками та вівсянкою
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в соус обжаренные котлеты, тушить еще 10 минут. Подается горячим — прекрасно подходит и как основное блюдо, и с гарниром.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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