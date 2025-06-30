Кабачковые котлеты с овсянкой в томатном соусе — вкуснее мяса, проверенный рецепт свекрови

Кабачки с овсянкой с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот овощной рецепт изменит ваше представление о постных блюдах. Кабачковые котлеты с овсянкой, сочными овощами, ароматными специями и томатным соусом получаются настолько вкусными, что легко соперничают с мясными альтернативами. Идеально для обеда или ужина, даже без гарнира — сытно, аппетитно и полезно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

овсяные хлопья (измельченные) — 4 ст. л.;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

соевый соус — 1 ст. л.;

устричный соус — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

прованские травы — по вкусу;

кабачок — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

петрушка, укроп — по вкусу;

мука — 3 ст. л.;

масло — для жарки;

лук — 1 шт.;

сушеные помидоры — 50 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, добавить измельченные овсяные хлопья и оставить на 15 минут для набухания.

Томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры залить кипятком, снять кожицу, измельчить в блендере с одним зубчиком чеснока, соевым и устричным соусами, крахмалом, пряностями и солью — это будет соус.

Натертые кабачки и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачок натереть, посолить, дать постоять 10 минут, отжать сок.

Кабачковые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к нему натертые картофель, морковь, мелко нарезанную зелень, измельченные три зубчика чеснока. Приправить, добавить муку, перемешать до густой массы.

Котлеты в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты, жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяности. Отдельно поджарить измельченный лук и сушеные томаты, влить соус, перемешать.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить в соус обжаренные котлеты, тушить еще 10 минут. Подается горячим — прекрасно подходит и как основное блюдо, и с гарниром.

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