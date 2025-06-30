Кабачковые котлеты с овсянкой в томатном соусе — вкуснее мяса, проверенный рецепт свекрови

Кабачки с овсянкой вкуснее мяса — рецепт приятно удивит
Этот овощной рецепт изменит ваше представление о постных блюдах. Кабачковые котлеты с овсянкой, сочными овощами, ароматными специями и томатным соусом получаются настолько вкусными, что легко соперничают с мясными альтернативами. Идеально для обеда или ужина, даже без гарнира — сытно, аппетитно и полезно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- овсяные хлопья (измельченные) — 4 ст. л.;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- устричный соус — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- прованские травы — по вкусу;
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- петрушка, укроп — по вкусу;
- мука — 3 ст. л.;
- масло — для жарки;
- лук — 1 шт.;
- сушеные помидоры — 50 г.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, добавить измельченные овсяные хлопья и оставить на 15 минут для набухания.
Помидоры залить кипятком, снять кожицу, измельчить в блендере с одним зубчиком чеснока, соевым и устричным соусами, крахмалом, пряностями и солью — это будет соус.
Кабачок натереть, посолить, дать постоять 10 минут, отжать сок.
Добавить к нему натертые картофель, морковь, мелко нарезанную зелень, измельченные три зубчика чеснока. Приправить, добавить муку, перемешать до густой массы.
Сформировать котлеты, жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до румяности. Отдельно поджарить измельченный лук и сушеные томаты, влить соус, перемешать.
Выложить в соус обжаренные котлеты, тушить еще 10 минут. Подается горячим — прекрасно подходит и как основное блюдо, и с гарниром.
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