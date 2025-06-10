Кабачки с картошкой на ужин за 20 минут — простой рецепт, который вкуснее вареников

Блюдо из картофеля и кабачка. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо готовится из обычных сезонных овощей, но результат удивит даже тех, кто не любит кабачки. Благодаря яйцам, сыру и хрустящей корочке ужин получается сочным, ароматным и невероятно вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

яйца — 4 шт.;

соль, перец — по вкусу;

ветчина — 80 г (по желанию);

твердый сыр — 80 г (по желанию);

масло — для жарки.

Способ приготовления

Кабачок, картофель, лук и чеснок нарезать маленькими кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить картофель и кабачок, жарить 5-7 минут до мягкости.

Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Приправить солью, перцем и добавить чеснок, перемешать, прогреть еще минуту. Отдельно взбить яйца со щепоткой соли, добавить овощную смесь, перемешать.

Колбаса и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородку выложить половину массы, разровнять. Сверху выложить ветчину и натертый сыр, накрыть второй половиной.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на слабом огне до румяной корочки снизу (около 10 минут). Осторожно перевернуть и готовить еще 5 минут. Подавать горячим, разрезав на порции.

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