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Главная Рецепты Кабачки + картофель — ужин, который вкуснее голубцов и вареников

Кабачки + картофель — ужин, который вкуснее голубцов и вареников

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 21:03
Кабачки с картошкой на ужин за 20 минут — простой рецепт, который вкуснее вареников
Блюдо из картофеля и кабачка. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо готовится из обычных сезонных овощей, но результат удивит даже тех, кто не любит кабачки. Благодаря яйцам, сыру и хрустящей корочке ужин получается сочным, ароматным и невероятно вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • яйца — 4 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • ветчина — 80 г (по желанию);
  • твердый сыр — 80 г (по желанию);
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Кабачок, картофель, лук и чеснок нарезать маленькими кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить картофель и кабачок, жарить 5-7 минут до мягкости.

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Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Приправить солью, перцем и добавить чеснок, перемешать, прогреть еще минуту. Отдельно взбить яйца со щепоткой соли, добавить овощную смесь, перемешать.

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Колбаса и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородку выложить половину массы, разровнять. Сверху выложить ветчину и натертый сыр, накрыть второй половиной.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовить под крышкой на слабом огне до румяной корочки снизу (около 10 минут). Осторожно перевернуть и готовить еще 5 минут. Подавать горячим, разрезав на порции.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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