Кабачки с картошкой на ужин за 20 минут — простой рецепт, который вкуснее вареников

Кабачки + картофель — ужин, который вкуснее голубцов и вареников
Это блюдо готовится из обычных сезонных овощей, но результат удивит даже тех, кто не любит кабачки. Благодаря яйцам, сыру и хрустящей корочке ужин получается сочным, ароматным и невероятно вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- яйца — 4 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- ветчина — 80 г (по желанию);
- твердый сыр — 80 г (по желанию);
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Кабачок, картофель, лук и чеснок нарезать маленькими кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до прозрачности. Добавить картофель и кабачок, жарить 5-7 минут до мягкости.
Приправить солью, перцем и добавить чеснок, перемешать, прогреть еще минуту. Отдельно взбить яйца со щепоткой соли, добавить овощную смесь, перемешать.
На сковородку выложить половину массы, разровнять. Сверху выложить ветчину и натертый сыр, накрыть второй половиной.
Готовить под крышкой на слабом огне до румяной корочки снизу (около 10 минут). Осторожно перевернуть и готовить еще 5 минут. Подавать горячим, разрезав на порции.
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