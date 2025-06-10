Кабачки з картоплею на вечерю за 20 хвилин — простий рецепт, який смачніший за вареники

Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники
Ця страва готується зі звичайних сезонних овочів, але результат здивує навіть тих, хто не любить кабачки. Завдяки яйцям, сиру і хрусткій скоринці вечеря виходить соковитою, ароматною і неймовірно смачною.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- яйця — 4 шт.;
- сіль, перець — на смак;
- шинка — 80 г (за бажанням);
- твердий сир — 80 г (за бажанням);
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Кабачок, картоплю, цибулю та часник нарізати маленькими кубиками. У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати картоплю і кабачок, смажити 5–7 хвилин до м’якості.
Приправити сіллю, перцем і додати часник, перемішати, прогріти ще хвилину. Окремо збити яйця з дрібкою солі, додати овочеву суміш, перемішати.
На сковорідку викласти половину маси, розрівняти. Зверху викласти шинку й натертий сир, накрити другою половиною.
Готувати під кришкою на слабкому вогні до рум’яної скоринки знизу (близько 10 хвилин). Обережно перевернути та готувати ще 5 хвилин. Подавати гарячою, розрізавши на порції.
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