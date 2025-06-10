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Головна Рецепти Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники

Кабачки + картопля — вечеря, яка смачніше за голубці та вареники

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Дата публікації: 10 червня 2025 21:03
Кабачки з картоплею на вечерю за 20 хвилин — простий рецепт, який смачніший за вареники
Страва з картоплі та кабачка. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва готується зі звичайних сезонних овочів, але результат здивує навіть тих, хто не любить кабачки. Завдяки яйцям, сиру і хрусткій скоринці вечеря виходить соковитою, ароматною і неймовірно смачною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль, перець — на смак;
  • шинка — 80 г (за бажанням);
  • твердий сир — 80 г (за бажанням);
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок, картоплю, цибулю та часник нарізати маленькими кубиками. У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості. Додати картоплю і кабачок, смажити 5–7 хвилин до м’якості.

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Смажені кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Приправити сіллю, перцем і додати часник, перемішати, прогріти ще хвилину. Окремо збити яйця з дрібкою солі, додати овочеву суміш, перемішати.

смачна страва з кабачків та картоплі
Ковбаса та сир. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідку викласти половину маси, розрівняти. Зверху викласти шинку й натертий сир, накрити другою половиною.

смачна страва з кабачків на вечерю
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готувати під кришкою на слабкому вогні до рум’яної скоринки знизу (близько 10 хвилин). Обережно перевернути та готувати ще 5 хвилин. Подавати гарячою, розрізавши на порції.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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