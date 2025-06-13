Сырники как в ресторане — идеальный завтрак из простых ингредиентов

Сырники и вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники готовятся без лишней муки, имеют нежную текстуру и идеальный вид — именно так подают в лучших ресторанах. Главный секрет — правильный творог и техника приготовления, которую легко повторить дома. Такой завтрак точно станет любимым как для детей, так и для взрослых.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог (не менее 5%) — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 30 г;

соль — 1 г;

сахар — 50 г;

масло — 30 мл (для жарки).

Способ приготовления

Смешать сухой творог, яйцо, муку, соль и сахар. Перебить массу блендером до однородности, оставить на 15 минут.

Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

На посыпанную мукой поверхность выложить творожную массу, сформировать рулет, нарезать на кусочки толщиной 1,5 см.

Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua



Сформировать круглые сырники, обвалять в муке.

Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua



Обжарить на сковороде с разогретым маслом на слабом огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

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