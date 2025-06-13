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Главная Рецепты Идеальный рецепт сырников, как из ресторана — вкусный завтрак

Идеальный рецепт сырников, как из ресторана — вкусный завтрак

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 05:00
Сырники как в ресторане — идеальный завтрак из простых ингредиентов
Сырники и вишни. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Эти сырники готовятся без лишней муки, имеют нежную текстуру и идеальный вид — именно так подают в лучших ресторанах. Главный секрет — правильный творог и техника приготовления, которую легко повторить дома. Такой завтрак точно станет любимым как для детей, так и для взрослых.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог (не менее 5%) — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 30 г;
  • соль — 1 г;
  • сахар — 50 г;
  • масло — 30 мл (для жарки).

Способ приготовления

Смешать сухой творог, яйцо, муку, соль и сахар. Перебить массу блендером до однородности, оставить на 15 минут.

смачні сирники без зайвого борошна
Творог и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

На посыпанную мукой поверхность выложить творожную массу, сформировать рулет, нарезать на кусочки толщиной 1,5 см.

смачні сирники на сніданок без зайвого борошна
Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua


Сформировать круглые сырники, обвалять в муке.

сирники на сніданок без зайвого борошна
Жареные сырники. Фото: gospodynka.com.ua


Обжарить на сковороде с разогретым маслом на слабом огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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