Сырники как в ресторане — идеальный завтрак из простых ингредиентов

Идеальный рецепт сырников, как из ресторана — вкусный завтрак
Эти сырники готовятся без лишней муки, имеют нежную текстуру и идеальный вид — именно так подают в лучших ресторанах. Главный секрет — правильный творог и техника приготовления, которую легко повторить дома. Такой завтрак точно станет любимым как для детей, так и для взрослых.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог (не менее 5%) — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 30 г;
- соль — 1 г;
- сахар — 50 г;
- масло — 30 мл (для жарки).
Способ приготовления
Смешать сухой творог, яйцо, муку, соль и сахар. Перебить массу блендером до однородности, оставить на 15 минут.
На посыпанную мукой поверхность выложить творожную массу, сформировать рулет, нарезать на кусочки толщиной 1,5 см.
Сформировать круглые сырники, обвалять в муке.
Обжарить на сковороде с разогретым маслом на слабом огне под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
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