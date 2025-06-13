Сирники як у ресторані — ідеальний сніданок із простих інгредієнтів

Ідеальний рецепт сирників, як з ресторану — смачний сніданок
Ці сирники готуються без зайвого борошна, мають ніжну текстуру й ідеальний вигляд — саме так подають у найкращих ресторанах. Головний секрет — правильний сир і техніка приготування, яку легко повторити вдома. Такий сніданок точно стане улюбленим як для дітей, так і для дорослих.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний (не менше 5%) — 400 г;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 30 г;
- сіль — 1 г;
- цукор — 50 г;
- олія — 30 мл (для смаження).
Спосіб приготування
Змішати сухий сир, яйце, борошно, сіль і цукор. Перебити масу блендером до однорідності, залишити на 15 хвилин.
На посипану борошном поверхню викласти сирну масу, сформувати рулет, нарізати на шматочки завтовшки 1,5 см.
Сформувати круглі сирники, обваляти у борошні.
Обсмажити на сковороді з розігрітою олією на слабкому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
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