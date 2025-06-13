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Головна Рецепти Ідеальний рецепт сирників, як з ресторану — смачний сніданок

Ідеальний рецепт сирників, як з ресторану — смачний сніданок

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 05:00
Сирники як у ресторані — ідеальний сніданок із простих інгредієнтів
Сирники та вишні. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Ці сирники готуються без зайвого борошна, мають ніжну текстуру й ідеальний вигляд — саме так подають у найкращих ресторанах. Головний секрет — правильний сир і техніка приготування, яку легко повторити вдома. Такий сніданок точно стане улюбленим як для дітей, так і для дорослих.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний (не менше 5%) — 400 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 30 г;
  • сіль — 1 г;
  • цукор — 50 г;
  • олія — 30 мл (для смаження).

Спосіб приготування

Змішати сухий сир, яйце, борошно, сіль і цукор. Перебити масу блендером до однорідності, залишити на 15 хвилин.

смачні сирники без зайвого борошна
Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

На посипану борошном поверхню викласти сирну масу, сформувати рулет, нарізати на шматочки завтовшки 1,5 см.

смачні сирники на сніданок без зайвого борошна
Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua


Сформувати круглі сирники, обваляти у борошні.

сирники на сніданок без зайвого борошна
Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua


Обсмажити на сковороді з розігрітою олією на слабкому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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