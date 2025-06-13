Сирники як у ресторані — ідеальний сніданок із простих інгредієнтів

Сирники та вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники готуються без зайвого борошна, мають ніжну текстуру й ідеальний вигляд — саме так подають у найкращих ресторанах. Головний секрет — правильний сир і техніка приготування, яку легко повторити вдома. Такий сніданок точно стане улюбленим як для дітей, так і для дорослих.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний (не менше 5%) — 400 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 30 г;

сіль — 1 г;

цукор — 50 г;

олія — 30 мл (для смаження).

Спосіб приготування

Змішати сухий сир, яйце, борошно, сіль і цукор. Перебити масу блендером до однорідності, залишити на 15 хвилин.

Сир та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

На посипану борошном поверхню викласти сирну масу, сформувати рулет, нарізати на шматочки завтовшки 1,5 см.

Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua



Сформувати круглі сирники, обваляти у борошні.

Смажені сирники. Фото: gospodynka.com.ua



Обсмажити на сковороді з розігрітою олією на слабкому вогні під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.

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