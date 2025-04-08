Гуцульская паска от пани Параски из села Космач — древний рецепт

Гуцульская паска от пани Параски из села Космач — давний рецепт
Этот проверенный годами рецепт гуцульской паски из села Космач сохраняет вкус настоящей Пасхи. Секрет воздушного и ароматного теста — в сочетании желтков, масла, домашних дрожжей и немного водки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко — 2 л.;
- сахар — 1 кг;
- дрожжи свежие — 150 г;
- яйца — 5 шт.;
- желтки — 20 шт.;
- уксус — 1 ч. л.;
- соль — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 500 г;
- мука — 4 кг;
- водка — 0,5 ст.;
- масло — 50 мл. + 20 мл. во время замешивания;
- смалец — для смазывания форм;
- мука — для припорошивания форм.
Способ приготовления
Довести молоко с сахаром до кипения, снять с огня и дать остыть до теплого состояния. Добавить к молоку дрожжи, тщательно перемешать.
Взбить яйца с желтками, добавить уксус и соль, перемешать до однородности. Влить яичную смесь в молоко с дрожжами.
Растопить сливочное масло, добавить к общей массе и перемешать. Частями всыпать муку, замешивая сначала ложкой, а затем руками.
Во время замешивания постепенно влить водку и растительное масло. Вымешать тесто до эластичности. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.
Подготовить формы: смазать смальцем, припорошить мукой.
Выложить тесто в формы, по желанию сформировать узоры. Оставить для повторного подхода.
Смазать верх куличей взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 1 часа. Дать куличам остыть и наслаждаться ароматом настоящего домашнего праздника.
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