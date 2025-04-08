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Гуцульская паска от пани Параски из села Космач — давний рецепт

8 апреля 2025 03:13
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Гуцульская паска от пани Параски из села Космач — древний рецепт
Гуцульская паска. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот проверенный годами рецепт гуцульской паски из села Космач сохраняет вкус настоящей Пасхи. Секрет воздушного и ароматного теста — в сочетании желтков, масла, домашних дрожжей и немного водки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 2 л.;
  • сахар — 1 кг;
  • дрожжи свежие — 150 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • желтки — 20 шт.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сливочное масло — 500 г;
  • мука — 4 кг;
  • водка — 0,5 ст.;
  • масло — 50 мл. + 20 мл. во время замешивания;
  • смалец — для смазывания форм;
  • мука — для припорошивания форм.

Способ приготовления

Довести молоко с сахаром до кипения, снять с огня и дать остыть до теплого состояния. Добавить к молоку дрожжи, тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с желтками, добавить уксус и соль, перемешать до однородности. Влить яичную смесь в молоко с дрожжами.

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Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить сливочное масло, добавить к общей массе и перемешать. Частями всыпать муку, замешивая сначала ложкой, а затем руками.

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Добавление муки. Фото: gospodynka.com.ua

Во время замешивания постепенно влить водку и растительное масло. Вымешать тесто до эластичности. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.

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Тесто для паски. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить формы: смазать смальцем, припорошить мукой.

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Паски перед выпеканием. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в формы, по желанию сформировать узоры. Оставить для повторного подхода.

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Готовый кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать верх куличей взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке около 1 часа. Дать куличам остыть и наслаждаться ароматом настоящего домашнего праздника.

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