Гуцульська паска від пані Параски з села Космач — давній рецепт
Цей перевірений роками рецепт гуцульської паски з села Космач зберігає смак справжнього Великодня. Секрет пухкого та ароматного тіста — у поєднанні жовтків, масла, домашніх дріжджів і трішки горілки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 2 л.;
- цукор — 1 кг;
- дріжджі свіжі — 150 г;
- яйця — 5 шт.;
- жовтки — 20 шт.;
- оцет — 1 ч. л.;
- сіль — 2 ч. л.;
- вершкове масло — 500 г;
- борошно — 4 кг;
- горілка — 0,5 скл.;
- олія — 50 мл. + 20 мл. під час замішування;
- смалець — для змащування форм;
- борошно — для припорошування форм.
Спосіб приготування
Довести молоко з цукром до кипіння, зняти з вогню і дати охолонути до теплого стану. Додати до молока дріжджі, ретельно перемішати.
Збити яйця з жовтками, додати оцет і сіль, перемішати до однорідності. Влити яєчну суміш у молоко з дріжджами.
Розтопити вершкове масло, додати до загальної маси й перемішати. Частинами всипати борошно, замішуючи спочатку ложкою, а потім руками.
Під час замішування поступово влити горілку й олію. Вимішати тісто до еластичності. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1–1,5 години.
Підготувати форми: змастити смальцем, припорошити борошном.
Викласти тісто у форми, за бажанням сформувати візерунки. Залишити для повторного підходу.
Змастити верх пасок збитим яйцем. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці близько 1 години. Дати паскам охолонути й насолоджуватись ароматом справжнього домашнього свята.
Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025
Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт.
Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу.
Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф.
Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.
Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.
Читайте Новини.LIVE!