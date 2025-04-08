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Гуцульська паска від пані Параски з села Космач — давній рецепт

8 квітня 2025 03:13
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Гуцульська паска від пані Параски з села Космач — давній рецепт
Гуцульська паска. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей перевірений роками рецепт гуцульської паски з села Космач зберігає смак справжнього Великодня. Секрет пухкого та ароматного тіста — у поєднанні жовтків, масла, домашніх дріжджів і трішки горілки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 2 л.;
  • цукор — 1 кг;
  • дріжджі свіжі — 150 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • жовтки — 20 шт.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • вершкове масло — 500 г;
  • борошно — 4 кг;
  • горілка — 0,5 скл.;
  • олія — 50 мл. + 20 мл. під час замішування;
  • смалець — для змащування форм;
  • борошно — для припорошування форм.

Спосіб приготування

Довести молоко з цукром до кипіння, зняти з вогню і дати охолонути до теплого стану. Додати до молока дріжджі, ретельно перемішати.

гуцульська паска від пані Параски з села Космач давній рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з жовтками, додати оцет і сіль, перемішати до однорідності. Влити яєчну суміш у молоко з дріжджами.

давній рецепт гуцульська паска від пані Параски з села Космач
Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити вершкове масло, додати до загальної маси й перемішати. Частинами всипати борошно, замішуючи спочатку ложкою, а потім руками.

рецепт гуцульська паска від пані Параски з села Космач
Додавання борошна. Фото: gospodynka.com.ua

Під час замішування поступово влити горілку й олію. Вимішати тісто до еластичності. Накрити рушником і залишити в теплому місці на 1–1,5 години.

рецепт гуцульська паска від пані Параски
Тісто для паски. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форми: змастити смальцем, припорошити борошном.

давній рецепт гуцульська паска від пані Параски
Паски перед випіканням. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто у форми, за бажанням сформувати візерунки. Залишити для повторного підходу.

перевірений рецепт гуцульська паска від пані Параски
Готова паска. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити верх пасок збитим яйцем. Випікати у розігрітій до 180 ºС духовці близько 1 години. Дати паскам охолонути й насолоджуватись ароматом справжнього домашнього свята.

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