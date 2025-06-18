Горячий завтрак на кефире с творогом и зеленью — быстрее ленивых хачапури

Горячий завтрак за 10 минут — вариация ленивого хачапури
Этот завтрак готовится за считанные минуты, но на вкус так, будто вы потратили час. Мягкий, сырный, с ароматной зеленью — он напоминает ленивые хачапури, только готовится еще проще. Идеально для занятого утра или ленивого выходного.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир — 300 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- мука — 100 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- петрушка — 10 г;
- укроп — 10 г;
- зеленый лук — 10 г;
- твердый сыр — 100 г.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир с яйцом, добавить соль и перец. Всыпать муку и соду, перемешать до однородности. Добавить мелко нарезанную зелень — петрушку, укроп, зеленый лук, а также натертый сыр. Еще раз хорошо перемешать.
Сковородку смазать растительным маслом, разогреть. Выложить всю массу, разровнять ложкой или лопаткой, накрыть крышкой. Жарить на среднем огне около 5 минут.
Аккуратно перевернуть и жарить еще 3-4 минуты до румяной корочки.
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