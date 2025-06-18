Горячий завтрак на кефире с творогом и зеленью — быстрее ленивых хачапури

Ленивый хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Этот завтрак готовится за считанные минуты, но на вкус так, будто вы потратили час. Мягкий, сырный, с ароматной зеленью — он напоминает ленивые хачапури, только готовится еще проще. Идеально для занятого утра или ленивого выходного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кефир — 300 мл.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

мука — 100 г;

сода — 0,5 ч. л.;

петрушка — 10 г;

укроп — 10 г;

зеленый лук — 10 г;

твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир с яйцом, добавить соль и перец. Всыпать муку и соду, перемешать до однородности. Добавить мелко нарезанную зелень — петрушку, укроп, зеленый лук, а также натертый сыр. Еще раз хорошо перемешать.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Сковородку смазать растительным маслом, разогреть. Выложить всю массу, разровнять ложкой или лопаткой, накрыть крышкой. Жарить на среднем огне около 5 минут.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно перевернуть и жарить еще 3-4 минуты до румяной корочки.

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