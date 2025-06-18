Гарячий сніданок на кефірі з сиром і зеленню — швидше за ліниві хачапурі

Лінивий хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сніданок готується за лічені хвилини, але смакує так, ніби ви витратили годину. М’який, сирний, з ароматною зеленню — він нагадує ліниві хачапурі, тільки готується ще простіше. Ідеально для зайнятого ранку чи ледачого вихідного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір — 300 мл.;

яйце — 1 шт.;

сіль, перець — на смак;

борошно — 100 г;

сода — 0,5 ч. л.;

петрушка — 10 г;

кріп — 10 г;

зелена цибуля — 10 г;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір із яйцем, додати сіль і перець. Всипати борошно та соду, перемішати до однорідності. Додати дрібно нарізану зелень — петрушку, кріп, зелену цибулю, а також натертий сир. Ще раз добре перемішати.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку змастити олією, розігріти. Викласти всю масу, розрівняти ложкою або лопаткою, накрити кришкою. Смажити на середньому вогні близько 5 хвилин.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно перевернути та смажити ще 3–4 хвилини до рум’яної скоринки.

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