Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Гарячий сніданок за 10 хвилин — варіація лінивого хачапурі

Гарячий сніданок за 10 хвилин — варіація лінивого хачапурі

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 05:00
Гарячий сніданок на кефірі з сиром і зеленню — швидше за ліниві хачапурі
Лінивий хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Цей сніданок готується за лічені хвилини, але смакує так, ніби ви витратили годину. М’який, сирний, з ароматною зеленню — він нагадує ліниві хачапурі, тільки готується ще простіше. Ідеально для зайнятого ранку чи ледачого вихідного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір — 300 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, перець — на смак;
  • борошно — 100 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • петрушка — 10 г;
  • кріп — 10 г;
  • зелена цибуля — 10 г;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір із яйцем, додати сіль і перець. Всипати борошно та соду, перемішати до однорідності. Додати дрібно нарізану зелень — петрушку, кріп, зелену цибулю, а також натертий сир. Ще раз добре перемішати.

лінивий хачапурі на сніданок
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Сковорідку змастити олією, розігріти. Викласти всю масу, розрівняти ложкою або лопаткою, накрити кришкою. Смажити на середньому вогні близько 5 хвилин.

рецепт лінивого хачапурі на сніданок
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно перевернути та смажити ще 3–4 хвилини до рум’яної скоринки. 

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

хачапурі рецепт спеції ідея для сніданку кефір
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації