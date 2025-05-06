Вкусные салаты из молодой капусты — идеальные рецепты на каждый день и к шашлыку

Молодая капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти два салата из молодой капусты — настоящая находка для весеннего меню. Один освежает и хрустит, второй — пикантный с ноткой чеснока и кориандра. Готовятся быстро, подходят и к мясу, и самостоятельно, а еще становятся вкуснее после настаивания.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Салат № 1 - освежающий и хрустящий

Овощной салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам понадобится:

молодая капуста — 400 г;

морковь — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок;

лимонный сок или яблочный уксус — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, слегка помять руками с солью.

Добавить натертую морковь, нарезанный огурец и мелко порубленный укроп.



Заправить лимонным соком, растительным маслом и сахаром, перемешать и дать настояться 10-15 минут.

Салат № 2 — пикантный и ароматный

Ароматный салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам понадобится:

молодая капуста — 600 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

растительное масло — 3 ст. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

сахар — почти полная ст. л.;

лимонный сок или яблочный уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить в масле вместе с кориандром.

Добавить к овощам, добавить соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешать и оставить настаиваться минимум на 15 минут.

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