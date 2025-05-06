Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Два беспроигрышных рецепта салатов из молодой капусты arrow

Два беспроигрышных рецепта салатов из молодой капусты

6 мая 2025 22:31
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусные салаты из молодой капусты — идеальные рецепты на каждый день и к шашлыку
Молодая капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти два салата из молодой капусты — настоящая находка для весеннего меню. Один освежает и хрустит, второй — пикантный с ноткой чеснока и кориандра. Готовятся быстро, подходят и к мясу, и самостоятельно, а еще становятся вкуснее после настаивания.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама
Читайте также:

Салат № 1 - освежающий и хрустящий

рецепт салата з молодої капусти
Овощной салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 400 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • лимонный сок или яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, слегка помять руками с солью.

Добавить натертую морковь, нарезанный огурец и мелко порубленный укроп.

Заправить лимонным соком, растительным маслом и сахаром, перемешать и дать настояться 10-15 минут.

Салат № 2 — пикантный и ароматный

смачний рецепт салата з молодої капусти
Ароматный салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 600 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • сахар — почти полная ст. л.;
  • лимонный сок или яблочный уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить в масле вместе с кориандром.

Добавить к овощам, добавить соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешать и оставить настаиваться минимум на 15 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой Львовской хозяйки.

морковь салат рецепты шашлык молодая капуста
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:53 Интер — Барселона — где посмотреть решающий полуфинал ЛЧ

23:53 Синоптики назвали области, в которых завтра будет до +22 °С

23:49 В Нацбанке назвали главное условие послевоенного развития

23:34 На отеле "Украина" появилась инсталляция, посвященная пехотинцам

23:22 Враг нанес 13 ударов по Запорожью — пожары и люди под завалами

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

23:21 В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу

22:58 Обстрел Запорожской области — под завалами находятся люди

22:51 Динамо объявило трансфер игрока, обвиненного в изнасиловании

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

22:25 В Киеве на выставке показали новое украинское вооружение — фото

23:53 Интер — Барселона — где посмотреть решающий полуфинал ЛЧ

23:53 Синоптики назвали области, в которых завтра будет до +22 °С

23:49 В Нацбанке назвали главное условие послевоенного развития

23:34 На отеле "Украина" появилась инсталляция, посвященная пехотинцам

23:22 Враг нанес 13 ударов по Запорожью — пожары и люди под завалами

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс - 80x80

Погиб за Украину — история жены героя в проекте Жінки-Фенікс

23:21 В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу

22:58 Обстрел Запорожской области — под завалами находятся люди

22:51 Динамо объявило трансфер игрока, обвиненного в изнасиловании

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

22:25 В Киеве на выставке показали новое украинское вооружение — фото

22:33 Бронирование одесских аграриев — вводятся новые правила

19:33 Урожай в Одесской области под угрозой — озимые нуждаются в дожде

5 мая

22:33 Курортный сезон в Одессе — стоит ли открывать пляжи

2 мая

20:23 Трагедия 2 мая — что думают одесситы о событиях 11 лет спустя

1 мая

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

1 мая 2025

Валютное неравноправие — какие номиналы евро становятся ненужными

3 мая 2025

Эти доллары и евро не обменять — от каких купюр нужно избавиться

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

2 мая 2025

Марки шин для авто, которых надо избегать любой ценой

4 мая 2025

Оплата обязательна — в каком транспорте пенсионеры не имеют льгот

3 мая 2025

За лом меди дорого заплатят в мае — сколько стоит 1 кг металла

Депортация украинцев из Германии — как избежать выселения в мае

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

1 мая 2025

Некоторых УБД лишат льгот и выплат — кого коснется