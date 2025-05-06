Вкусные салаты из молодой капусты — идеальные рецепты на каждый день и к шашлыку

Два беспроигрышных рецепта салатов из молодой капусты
Эти два салата из молодой капусты — настоящая находка для весеннего меню. Один освежает и хрустит, второй — пикантный с ноткой чеснока и кориандра. Готовятся быстро, подходят и к мясу, и самостоятельно, а еще становятся вкуснее после настаивания.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Салат № 1 - освежающий и хрустящий
Вам понадобится:
- молодая капуста — 400 г;
- морковь — 1 шт.;
- свежий огурец — 1 шт.;
- укроп — небольшой пучок;
- лимонный сок или яблочный уксус — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
Капусту тонко нашинковать, слегка помять руками с солью.
Добавить натертую морковь, нарезанный огурец и мелко порубленный укроп.
Заправить лимонным соком, растительным маслом и сахаром, перемешать и дать настояться 10-15 минут.
Салат № 2 — пикантный и ароматный
Вам понадобится:
- молодая капуста — 600 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- сахар — почти полная ст. л.;
- лимонный сок или яблочный уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Капусту нашинковать, морковь натереть, чеснок измельчить. Лук нарезать полукольцами и слегка обжарить в масле вместе с кориандром.
Добавить к овощам, добавить соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешать и оставить настаиваться минимум на 15 минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов
Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.
Рецепт салата Коулслоу из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.
Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.
Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.
Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой Львовской хозяйки.
Читайте Новини.LIVE!