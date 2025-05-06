Смачні салати з молодої капусти — ідеальні рецепти на щодень і до шашлику

Два безпрограшних рецепти салатів з молодої капусти
Ці два салати з молодої капусти — справжня знахідка для весняного меню. Один освіжає та хрумтить, другий — пікантний із ноткою часнику та коріандру. Готуються швидко, смакують і до м’яса, і самостійно, а ще стають смачнішими після настоювання.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Салат № 1 — освіжаючий і хрусткий
Вам знадобиться:
- молода капуста — 400 г;
- морква — 1 шт.;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Капусту тонко нашаткувати, злегка пом’яти руками з сіллю.
Додати натерту моркву, нарізаний огірок і дрібно посічений кріп.
Заправити лимонним соком, олією та цукром, перемішати і дати настоятися 10–15 хвилин.
Салат № 2 — пікантний і ароматний
Вам знадобиться:
- молода капуста — 600 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- цукор — майже повна ст. л.;
- лимонний сік або яблучний оцет — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати, моркву натерти, часник подрібнити. Цибулю нарізати півкільцями та злегка обсмажити в олії разом з коріандром.
Додати до овочів, додати сіль, цукор і лимонний сік. Добре перемішати і залишити настоюватися щонайменше на 15 хвилин.
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