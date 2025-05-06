Смачні салати з молодої капусти — ідеальні рецепти на щодень і до шашлику

Молода капуста. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці два салати з молодої капусти — справжня знахідка для весняного меню. Один освіжає та хрумтить, другий — пікантний із ноткою часнику та коріандру. Готуються швидко, смакують і до м’яса, і самостійно, а ще стають смачнішими після настоювання.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Салат № 1 — освіжаючий і хрусткий

Овочевий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам знадобиться:

молода капуста — 400 г;

морква — 1 шт.;

свіжий огірок — 1 шт.;

кріп — невеликий пучок;

лимонний сік або яблучний оцет — 1 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, злегка пом’яти руками з сіллю.

Додати натерту моркву, нарізаний огірок і дрібно посічений кріп.



Заправити лимонним соком, олією та цукром, перемішати і дати настоятися 10–15 хвилин.

Салат № 2 — пікантний і ароматний

Ароматний салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Вам знадобиться:

молода капуста — 600 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

рослинна олія — 3 ст. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

цукор — майже повна ст. л.;

лимонний сік або яблучний оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти, часник подрібнити. Цибулю нарізати півкільцями та злегка обсмажити в олії разом з коріандром.

Додати до овочів, додати сіль, цукор і лимонний сік. Добре перемішати і залишити настоюватися щонайменше на 15 хвилин.

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