Пирог с яблоками и какао без сахара - рецепт для похудения

Шоколадный пирог с яблоками и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Влажный и ароматный пирог с шоколадным вкусом можно приготовить без лишних усилий и вреда для фигуры. Все ингредиенты для приготовления найдутся в каждом холодильнике.

Рецептом делится Smachnenke.

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Вам понадобится:

яблоки — 4 шт;

яйца куриные — 4 шт;

какао-порошок — 5 ст. л;

разрыхлитель — 1 ч. л;

растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать небольшими кусочками. Выложить их в чашу блендера и измельчить до состояния пюре.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К яблокам добавить яйцо, какао, разрыхлитель и взбить до однородной консистенции. По желанию, к пирогу можно добавить сухофрукты или орехи.

Пирог перед выпеканием. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать маслом и влить тесто. Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке примерно 45 минут.

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