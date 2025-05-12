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Диетический пирог без сахара и муки — только яблоки и какао

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Дата публикации 12 мая 2025 19:11
Пирог с яблоками и какао без сахара - рецепт для похудения
Шоколадный пирог с яблоками и какао. Фото: smachnenke.com.ua

Влажный и ароматный пирог с шоколадным вкусом можно приготовить без лишних усилий и вреда для фигуры. Все ингредиенты для приготовления найдутся в каждом холодильнике.

Рецептом делится Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 4 шт;
  • яйца куриные — 4 шт;
  • какао-порошок — 5 ст. л;
  • разрыхлитель — 1 ч. л;
  • растительное масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать небольшими кусочками. Выложить их в чашу блендера и измельчить до состояния пюре.

Дієтичний пиріг з яблука та какао - рецепт
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

К яблокам добавить яйцо, какао, разрыхлитель и взбить до однородной консистенции. По желанию, к пирогу можно добавить сухофрукты или орехи.

Пиріг з яблуками та какао - дієтичний рецепт
Пирог перед выпеканием. Фото: smachnenke.com.ua

Форму смазать маслом и влить тесто. Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке примерно 45 минут.

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Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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