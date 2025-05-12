Пирог с яблоками и какао без сахара - рецепт для похудения

Диетический пирог без сахара и муки — только яблоки и какао
Влажный и ароматный пирог с шоколадным вкусом можно приготовить без лишних усилий и вреда для фигуры. Все ингредиенты для приготовления найдутся в каждом холодильнике.
Рецептом делится Smachnenke.
Вам понадобится:
- яблоки — 4 шт;
- яйца куриные — 4 шт;
- какао-порошок — 5 ст. л;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- растительное масло — 1 ч. л.
Способ приготовления
Яблоки помыть, очистить от семян и нарезать небольшими кусочками. Выложить их в чашу блендера и измельчить до состояния пюре.
К яблокам добавить яйцо, какао, разрыхлитель и взбить до однородной консистенции. По желанию, к пирогу можно добавить сухофрукты или орехи.
Форму смазать маслом и влить тесто. Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке примерно 45 минут.
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