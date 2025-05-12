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Дієтичний пиріг без цукру і борошна — лише яблука і какао

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Дата публікації: 12 травня 2025 19:11
Пиріг з яблуками та какао без цукру — рецепт для схуднення
Шоколадний пиріг з яблуками та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Вологий та ароматний пиріг із шоколадним смаком можна приготувати без зайвих зусиль та шкоди для фігури. Усі інгредієнти для приготування знайдуться в кожному холодильнику.

Рецептом ділиться Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 4 шт.;
  • яйця курячі — 4 шт.;
  • какао-порошок — 5 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яблука помити, очистити від насіння та нарізати невеликими шматочками. Викласти їх до чаші блендера та подрібнити до стану пюре.

Дієтичний пиріг з яблука та какао - рецепт
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До яблук додати яйце, какао, розпушувач та збити до однорідної консистенції. За бажанням, до пирога можна додати сухофрукти або горіхи.

Пиріг з яблуками та какао - дієтичний рецепт
Пиріг перед випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити олією та влити тісто. Випікати у розігрітій на 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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