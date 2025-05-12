Пиріг з яблуками та какао без цукру — рецепт для схуднення

Дієтичний пиріг без цукру і борошна — лише яблука і какао
Вологий та ароматний пиріг із шоколадним смаком можна приготувати без зайвих зусиль та шкоди для фігури. Усі інгредієнти для приготування знайдуться в кожному холодильнику.
Рецептом ділиться Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яблука — 4 шт.;
- яйця курячі — 4 шт.;
- какао-порошок — 5 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- олія — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Яблука помити, очистити від насіння та нарізати невеликими шматочками. Викласти їх до чаші блендера та подрібнити до стану пюре.
До яблук додати яйце, какао, розпушувач та збити до однорідної консистенції. За бажанням, до пирога можна додати сухофрукти або горіхи.
Форму змастити олією та влити тісто. Випікати у розігрітій на 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.
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