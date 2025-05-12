Пиріг з яблуками та какао без цукру — рецепт для схуднення

Шоколадний пиріг з яблуками та какао. Фото: smachnenke.com.ua

Вологий та ароматний пиріг із шоколадним смаком можна приготувати без зайвих зусиль та шкоди для фігури. Усі інгредієнти для приготування знайдуться в кожному холодильнику.

Рецептом ділиться Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яблука — 4 шт.;

яйця курячі — 4 шт.;

какао-порошок — 5 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Яблука помити, очистити від насіння та нарізати невеликими шматочками. Викласти їх до чаші блендера та подрібнити до стану пюре.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

До яблук додати яйце, какао, розпушувач та збити до однорідної консистенції. За бажанням, до пирога можна додати сухофрукти або горіхи.

Пиріг перед випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Форму змастити олією та влити тісто. Випікати у розігрітій на 180 градусів духовці приблизно 45 хвилин.

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