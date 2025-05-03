Ніжне суфле з ряжанки без цукру — дієтичний десерт

Суфле з ряжанки — корисний низькокалорійний десерт без цукру
Цей легкий десерт готується без борошна, цукру та зайвих калорій, але зберігає приємну солодкість і ніжну текстуру. Суфле з ряжанки чудово підходить для тих, хто дотримується правильного харчування, хоче схуднути або просто шукає щось корисне до чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На здоров'я!
Вам знадобиться:
- ряжанка 4% — 600 мл.;
- какао — 10 г;
- стевія — 1 ст. л.;
- ванілін — 0,5 г;
- желатин — 20 г;
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування
Залити желатин холодною водою і залишити на 10 хвилин для набухання. Ряжанку змішати з какао, стевією та ваніліном до однорідної маси.
Набряклий желатин прогріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Додати желатин до ряжанкової суміші та ретельно перемішати.
Розлити масу по формах і відправити в холодильник щонайменше на 4 години до повного застигання.
Подавати охолодженим — як самостійний десерт або з фруктами.
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