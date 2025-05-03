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Суфле з ряжанки — корисний низькокалорійний десерт без цукру

3 травня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ніжне суфле з ряжанки без цукру — дієтичний десерт
Суфле з ряжанки. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей легкий десерт готується без борошна, цукру та зайвих калорій, але зберігає приємну солодкість і ніжну текстуру. Суфле з ряжанки чудово підходить для тих, хто дотримується правильного харчування, хоче схуднути або просто шукає щось корисне до чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На здоров'я!

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Вам знадобиться:

  • ряжанка 4% — 600 мл.;
  • какао — 10 г;
  • стевія — 1 ст. л.;
  • ванілін — 0,5 г;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування 

Залити желатин холодною водою і залишити на 10 хвилин для набухання. Ряжанку змішати з какао, стевією та ваніліном до однорідної маси.

суфле з ряжанки, корисний низькокалорійний десерт без цукру
Желатин та вода. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Набряклий желатин прогріти до повного розчинення, не доводячи до кипіння. Додати желатин до ряжанкової суміші та ретельно перемішати.

ніжне суфле з ряжанки, корисний низькокалорійний десерт без цукру
Ряженка та какао. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Розлити масу по формах і відправити в холодильник щонайменше на 4 години до повного застигання.

смачне суфле з ряжанки, корисний низькокалорійний десерт без цукру
Шоколадна маса. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Подавати охолодженим — як самостійний десерт або з фруктами.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

какао десерт ряженка низькокалорійний рецепт стевія
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03:08 На Путіна тиснуть еліти — РФ злякала угода України та США

02:30 Дружина служить в ЗСУ — чи може чоловік отримати відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:30 Ці категорії чоловіків точно не мобілізують — коментар юриста

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