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Суфле из ряженки — полезный низкокалорийный десерт без сахара

3 мая 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Нежное суфле из ряженки без сахара — диетический десерт
Суфле из ряженки. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот легкий десерт готовится без муки, сахара и лишних калорий, но сохраняет приятную сладость и нежную текстуру. Суфле из ряженки отлично подходит для тех, кто придерживается правильного питания, хочет похудеть или просто ищет что-то полезное к чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На здоровье!

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Вам понадобится:

  • ряженка 4% — 600 мл.;
  • какао — 10 г;
  • стевия — 1 ст. л.;
  • ванилин — 0,5 г;
  • желатин — 20 г;
  • вода — 50 мл.

Способ приготовления

Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания. Ряженку смешать с какао, стевией и ванилином до однородной массы.

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Желатин и вода. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Набухший желатин прогреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить желатин к ряженковой смеси и тщательно перемешать.

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Ряженка и какао. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Разлить массу по формам и отправить в холодильник минимум на 4 часа до полного застывания.

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Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Подавать охлажденным - как самостоятельный десерт или с фруктами.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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02:30 Жена служит в ВСУ — может ли мужчина получить отсрочку

01:30 Эти категории мужчин точно не мобилизуют — комментарий юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:03 Житель Сумщины стал агентом РФ — получил суровый приговор суда

00:55 Появились фото последствий атаки на Харьков — реакция Зеленского

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