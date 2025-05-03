Нежное суфле из ряженки без сахара — диетический десерт

Суфле из ряженки. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Этот легкий десерт готовится без муки, сахара и лишних калорий, но сохраняет приятную сладость и нежную текстуру. Суфле из ряженки отлично подходит для тех, кто придерживается правильного питания, хочет похудеть или просто ищет что-то полезное к чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На здоровье!

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Вам понадобится:

ряженка 4% — 600 мл.;

какао — 10 г;

стевия — 1 ст. л.;

ванилин — 0,5 г;

желатин — 20 г;

вода — 50 мл.

Способ приготовления

Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания. Ряженку смешать с какао, стевией и ванилином до однородной массы.

Желатин и вода. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Набухший желатин прогреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить желатин к ряженковой смеси и тщательно перемешать.

Ряженка и какао. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Разлить массу по формам и отправить в холодильник минимум на 4 часа до полного застывания.

Шоколадная масса. Фото: Скриншот YouTube @pro_zdorovja

Подавать охлажденным - как самостоятельный десерт или с фруктами.

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