Нежное суфле из ряженки без сахара — диетический десерт

Суфле из ряженки — полезный низкокалорийный десерт без сахара
Этот легкий десерт готовится без муки, сахара и лишних калорий, но сохраняет приятную сладость и нежную текстуру. Суфле из ряженки отлично подходит для тех, кто придерживается правильного питания, хочет похудеть или просто ищет что-то полезное к чаю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На здоровье!
Вам понадобится:
- ряженка 4% — 600 мл.;
- какао — 10 г;
- стевия — 1 ст. л.;
- ванилин — 0,5 г;
- желатин — 20 г;
- вода — 50 мл.
Способ приготовления
Залить желатин холодной водой и оставить на 10 минут для набухания. Ряженку смешать с какао, стевией и ванилином до однородной массы.
Набухший желатин прогреть до полного растворения, не доводя до кипения. Добавить желатин к ряженковой смеси и тщательно перемешать.
Разлить массу по формам и отправить в холодильник минимум на 4 часа до полного застывания.
Подавать охлажденным - как самостоятельный десерт или с фруктами.
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