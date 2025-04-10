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Десерт из прошлого, который многие забыли — понадобится печенье

10 апреля 2025 03:04
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Десерт с творогом и печеньем из детства — рецепт, который стоит вспомнить
Сыр и печенье. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот десерт знаком многим еще с детства — нежный, сладкий, со знакомым вкусом сгущенки. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а главное — не нужно ничего печь. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного к чаю без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творожная масса — 400 г;
  • сгущенное молоко вареное — 2 ст. л.;
  • печенье — 9 шт.;
  • молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Смешать творожную массу с вареной сгущенкой до однородности. На стол застелить пищевую пленку.

десерт з минулого, який багато хто забув знадобиться печиво
Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье поочередно обмакнуть в молоко со всех сторон и выложить в три ряда на пленку.

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Творожная масса и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

На средний ряд печенья выложить всю творожную массу, равномерно распределяя.

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Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Сложить боковые ряды печенья к центру, формируя треугольник.

десерт з минулого
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Завернуть десерт в пленку и положить в морозильную камеру на 1 час.

смачний десерт з минулого
Кусок десерта. Фото: gospodynka.com.ua

После остывания обмазать готовый десерт творожной массой, украсить сгущенкой и, по желанию, сделать узоры зубочисткой.

Нарезать кусочками и подавать к чаю.

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