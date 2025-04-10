Десерт с творогом и печеньем из детства — рецепт, который стоит вспомнить

Сыр и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Этот десерт знаком многим еще с детства — нежный, сладкий, со знакомым вкусом сгущенки. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а главное — не нужно ничего печь. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного к чаю без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творожная масса — 400 г;

сгущенное молоко вареное — 2 ст. л.;

печенье — 9 шт.;

молоко — 100 мл.

Способ приготовления

Смешать творожную массу с вареной сгущенкой до однородности. На стол застелить пищевую пленку.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Печенье поочередно обмакнуть в молоко со всех сторон и выложить в три ряда на пленку.

Творожная масса и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

На средний ряд печенья выложить всю творожную массу, равномерно распределяя.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Сложить боковые ряды печенья к центру, формируя треугольник.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Завернуть десерт в пленку и положить в морозильную камеру на 1 час.

Кусок десерта. Фото: gospodynka.com.ua

После остывания обмазать готовый десерт творожной массой, украсить сгущенкой и, по желанию, сделать узоры зубочисткой.

Нарезать кусочками и подавать к чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой популярных десертов

Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя.

Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира.

Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать.

Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде.