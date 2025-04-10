Десерт с творогом и печеньем из детства — рецепт, который стоит вспомнить

Десерт из прошлого, который многие забыли — понадобится печенье
Этот десерт знаком многим еще с детства — нежный, сладкий, со знакомым вкусом сгущенки. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а главное — не нужно ничего печь. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного к чаю без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творожная масса — 400 г;
- сгущенное молоко вареное — 2 ст. л.;
- печенье — 9 шт.;
- молоко — 100 мл.
Способ приготовления
Смешать творожную массу с вареной сгущенкой до однородности. На стол застелить пищевую пленку.
Печенье поочередно обмакнуть в молоко со всех сторон и выложить в три ряда на пленку.
На средний ряд печенья выложить всю творожную массу, равномерно распределяя.
Сложить боковые ряды печенья к центру, формируя треугольник.
Завернуть десерт в пленку и положить в морозильную камеру на 1 час.
После остывания обмазать готовый десерт творожной массой, украсить сгущенкой и, по желанию, сделать узоры зубочисткой.
Нарезать кусочками и подавать к чаю.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой популярных десертов
Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя.
Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира.
Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать.
Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде.
Читайте Новини.LIVE!