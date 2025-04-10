Десерт з сиром та печивом з дитинства — рецепт, який варто згадати

Сир та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

Цей десерт знайомий багатьом ще з дитинства — ніжний, солодкий, зі знайомим смаком згущеного молока. Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, а головне — не потрібно нічого пекти. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного до чаю без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сирна маса — 400 г;

згущене молоко варене — 2 ст. л.;

печиво — 9 шт.;

молоко — 100 мл.

Спосіб приготування

Змішати сирну масу з вареним згущеним молоком до однорідності. На стіл застелити харчову плівку.

Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво по черзі вмочити у молоко з усіх боків і викласти в три ряди на плівку.

Сирна маса та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

На середній ряд печива викласти всю сирну масу, рівномірно розподіляючи.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти бічні ряди печива до центру, формуючи трикутник.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Загорнути десерт у плівку й покласти в морозильну камеру на 1 годину.

Шматок десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження обмазати готовий десерт сирною масою, прикрасити згущеним молоком і, за бажанням, зробити візерунки зубочисткою.

Нарізати шматочками та подавати до чаю.

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