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Десерт з минулого, який багато хто забув — знадобиться печиво

10 квітня 2025 03:04
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Десерт з сиром та печивом з дитинства — рецепт, який варто згадати
Сир та печиво. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей десерт знайомий багатьом ще з дитинства — ніжний, солодкий, зі знайомим смаком згущеного молока. Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, а головне — не потрібно нічого пекти. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного до чаю без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сирна маса — 400 г;
  • згущене молоко варене — 2 ст. л.;
  • печиво — 9 шт.;
  • молоко — 100 мл.

Спосіб приготування

Змішати сирну масу з вареним згущеним молоком до однорідності. На стіл застелити харчову плівку.

десерт з минулого, який багато хто забув знадобиться печиво
Сирна маса. Фото: gospodynka.com.ua

Печиво по черзі вмочити у молоко з усіх боків і викласти в три ряди на плівку.

десерт з минулого, який багато хто забув знадобиться печиво та сир
Сирна маса та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

На середній ряд печива викласти всю сирну масу, рівномірно розподіляючи.

десерт з минулого знадобиться печиво та сир
Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Скласти бічні ряди печива до центру, формуючи трикутник.

десерт з минулого
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Загорнути десерт у плівку й покласти в морозильну камеру на 1 годину.

смачний десерт з минулого
Шматок десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження обмазати готовий десерт сирною масою, прикрасити згущеним молоком і, за бажанням, зробити візерунки зубочисткою.

Нарізати шматочками та подавати до чаю.

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