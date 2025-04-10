Десерт з сиром та печивом з дитинства — рецепт, який варто згадати

Десерт з минулого, який багато хто забув — знадобиться печиво
Цей десерт знайомий багатьом ще з дитинства — ніжний, солодкий, зі знайомим смаком згущеного молока. Для приготування знадобиться мінімум інгредієнтів, а головне — не потрібно нічого пекти. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного до чаю без зайвих зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сирна маса — 400 г;
- згущене молоко варене — 2 ст. л.;
- печиво — 9 шт.;
- молоко — 100 мл.
Спосіб приготування
Змішати сирну масу з вареним згущеним молоком до однорідності. На стіл застелити харчову плівку.
Печиво по черзі вмочити у молоко з усіх боків і викласти в три ряди на плівку.
На середній ряд печива викласти всю сирну масу, рівномірно розподіляючи.
Скласти бічні ряди печива до центру, формуючи трикутник.
Загорнути десерт у плівку й покласти в морозильну камеру на 1 годину.
Після охолодження обмазати готовий десерт сирною масою, прикрасити згущеним молоком і, за бажанням, зробити візерунки зубочисткою.
Нарізати шматочками та подавати до чаю.
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