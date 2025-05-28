Домашний десерт без выпечки вкуснее Птичьего молока

Десерт "Птичье молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий десерт без выпечки станет вашим фаворитом: с нежной ванильной структурой, тонким шоколадным слоем и приятной сладостью — вкуснее, чем классическое "Птичье молоко", и готовится в разы проще.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

печенье — 100 г;

масло сливочное — 60 г.

Для ванильного слоя:

желтки — 3 шт.;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко или сливки (10-20%) — 300 мл.;

сметана или густой йогурт — 350 г;

желатин — 20 г;

вода холодная — 50 мл.

Для шоколадной глазури:

молоко — 100 мл.;

масло сливочное — 10 г;

сахарная пудра — 20 г;

какао — 15 г;

желатин — 5 г;

вода холодная — 15 мл.

Способ приготовления

Измельчить печенье в крошку, смешать с растопленным маслом и выложить в форму. Разровнять и плотно утрамбовать. Поставить в холодильник.

Крошка из печенья. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочить в холодной воде. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко, поставить на средний огонь и довести почти до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить набухший желатин и тщательно размешать. Ввести сметану (или йогурт) и взбить до однородности. Вылить на основу и охлаждать в холодильнике 2 часа.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури замочить желатин в воде. В сотейнике соединить молоко, какао, пудру и масло, довести до кипения. Добавить желатин, перемешать. Остудить 5-7 минут, затем вылить на застывший ванильный слой. Поставить еще на час в холодильник.

Готовый десерт готов. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать охлажденным — десерт легко нарезается, имеет нежную текстуру и потрясающий вид.

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