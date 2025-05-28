Домашний десерт без выпечки вкуснее Птичьего молока

Десерт, как "Птичье молоко", только вкуснее — без выпечки
Этот легкий десерт без выпечки станет вашим фаворитом: с нежной ванильной структурой, тонким шоколадным слоем и приятной сладостью — вкуснее, чем классическое "Птичье молоко", и готовится в разы проще.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- печенье — 100 г;
- масло сливочное — 60 г.
Для ванильного слоя:
- желтки — 3 шт.;
- сахар — 60 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- молоко или сливки (10-20%) — 300 мл.;
- сметана или густой йогурт — 350 г;
- желатин — 20 г;
- вода холодная — 50 мл.
Для шоколадной глазури:
- молоко — 100 мл.;
- масло сливочное — 10 г;
- сахарная пудра — 20 г;
- какао — 15 г;
- желатин — 5 г;
- вода холодная — 15 мл.
Способ приготовления
Измельчить печенье в крошку, смешать с растопленным маслом и выложить в форму. Разровнять и плотно утрамбовать. Поставить в холодильник.
Желатин замочить в холодной воде. Желтки смешать с сахаром и ванильным сахаром, добавить молоко, поставить на средний огонь и довести почти до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить набухший желатин и тщательно размешать. Ввести сметану (или йогурт) и взбить до однородности. Вылить на основу и охлаждать в холодильнике 2 часа.
Для глазури замочить желатин в воде. В сотейнике соединить молоко, какао, пудру и масло, довести до кипения. Добавить желатин, перемешать. Остудить 5-7 минут, затем вылить на застывший ванильный слой. Поставить еще на час в холодильник.
Подавать охлажденным — десерт легко нарезается, имеет нежную текстуру и потрясающий вид.
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