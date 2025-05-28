Домашній десерт без випічки смачніший за Пташине молоко

Десерт "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий десерт без випічки стане вашим фаворитом: з ніжною ванільною структурою, тонким шоколадним шаром і приємною солодкістю — смачніший, ніж класичне "Пташине молоко", і готується в рази простіше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

печиво — 100 г;

масло вершкове — 60 г.

Для ванільного шару:

жовтки — 3 шт.;

цукор — 60 г;

ванільний цукор — 10 г;

молоко або вершки (10–20%) — 300 мл;

сметана або густий йогурт — 350 г;

желатин — 20 г;

вода холодна — 50 мл.

Для шоколадної глазурі:

молоко — 100 мл.;

масло вершкове — 10 г;

цукрова пудра — 20 г;

какао — 15 г;

желатин — 5 г;

вода холодна — 15 мл.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво в крихту, змішати з розтопленим маслом і викласти у форму. Розрівняти та щільно утрамбувати. Поставити в холодильник.

Крихта з печива. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочити в холодній воді. Жовтки змішати з цукром і ванільним цукром, додати молоко, поставити на середній вогонь і довести майже до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати набухлий желатин і ретельно розмішати. Ввести сметану (або йогурт) і збити до однорідності. Вилити на основу й охолоджувати в холодильнику 2 години.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі замочити желатин у воді. У сотейнику з'єднати молоко, какао, пудру і масло, довести до кипіння. Додати желатин, перемішати. Остудити 5–7 хвилин, потім вилити на застиглий ванільний шар. Поставити ще на годину в холодильник.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати охолодженим — десерт легко нарізається, має ніжну текстуру й приголомшливий вигляд.

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