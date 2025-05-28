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Десерт, як "Пташине молоко", тільки смачніше — без випічки

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Дата публікації: 28 травня 2025 03:00
Домашній десерт без випічки смачніший за Пташине молоко
Десерт "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий десерт без випічки стане вашим фаворитом: з ніжною ванільною структурою, тонким шоколадним шаром і приємною солодкістю — смачніший, ніж класичне "Пташине молоко", і готується в рази простіше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • печиво — 100 г;
  • масло вершкове — 60 г.

Для ванільного шару:

  • жовтки — 3 шт.;
  • цукор — 60 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • молоко або вершки (10–20%) — 300 мл;
  • сметана або густий йогурт — 350 г;
  • желатин — 20 г;
  • вода холодна — 50 мл.

Для шоколадної глазурі:

  • молоко — 100 мл.;
  • масло вершкове — 10 г;
  • цукрова пудра — 20 г;
  • какао — 15 г;
  • желатин — 5 г;
  • вода холодна — 15 мл.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво в крихту, змішати з розтопленим маслом і викласти у форму. Розрівняти та щільно утрамбувати. Поставити в холодильник.

десерт, як Пташине молоко, тільки смачніше, без випічки
Крихта з печива. Фото: smachnenke.com.ua

Желатин замочити в холодній воді. Жовтки змішати з цукром і ванільним цукром, додати молоко, поставити на середній вогонь і довести майже до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати набухлий желатин і ретельно розмішати. Ввести сметану (або йогурт) і збити до однорідності. Вилити на основу й охолоджувати в холодильнику 2 години.

десерт Пташине молоко, тільки смачніше, без випічки
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі замочити желатин у воді. У сотейнику з'єднати молоко, какао, пудру і масло, довести до кипіння. Додати желатин, перемішати. Остудити 5–7 хвилин, потім вилити на застиглий ванільний шар. Поставити ще на годину в холодильник.

смачний десерт Пташине молоко без випічки
Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати охолодженим — десерт легко нарізається, має ніжну текстуру й приголомшливий вигляд.

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какао десерт печиво пташине молоко без випічки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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