Домашній десерт без випічки смачніший за Пташине молоко

Десерт, як "Пташине молоко", тільки смачніше — без випічки
Цей легкий десерт без випічки стане вашим фаворитом: з ніжною ванільною структурою, тонким шоколадним шаром і приємною солодкістю — смачніший, ніж класичне "Пташине молоко", і готується в рази простіше.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- печиво — 100 г;
- масло вершкове — 60 г.
Для ванільного шару:
- жовтки — 3 шт.;
- цукор — 60 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- молоко або вершки (10–20%) — 300 мл;
- сметана або густий йогурт — 350 г;
- желатин — 20 г;
- вода холодна — 50 мл.
Для шоколадної глазурі:
- молоко — 100 мл.;
- масло вершкове — 10 г;
- цукрова пудра — 20 г;
- какао — 15 г;
- желатин — 5 г;
- вода холодна — 15 мл.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво в крихту, змішати з розтопленим маслом і викласти у форму. Розрівняти та щільно утрамбувати. Поставити в холодильник.
Желатин замочити в холодній воді. Жовтки змішати з цукром і ванільним цукром, додати молоко, поставити на середній вогонь і довести майже до кипіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати набухлий желатин і ретельно розмішати. Ввести сметану (або йогурт) і збити до однорідності. Вилити на основу й охолоджувати в холодильнику 2 години.
Для глазурі замочити желатин у воді. У сотейнику з'єднати молоко, какао, пудру і масло, довести до кипіння. Додати желатин, перемішати. Остудити 5–7 хвилин, потім вилити на застиглий ванільний шар. Поставити ще на годину в холодильник.
Подавати охолодженим — десерт легко нарізається, має ніжну текстуру й приголомшливий вигляд.
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