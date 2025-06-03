Яблочный пирог с кефиром как в ресторане — лучшая альтернатива Шарлотке из трех яблок

5-звездочный ресторанный пирог из 3 яблок — если надоела Шарлотка
Этот яблочный пирог — настоящий фаворит среди домашней выпечки: воздушный, ароматный и совсем не похож на привычную Шарлотку. Все, что вам нужно, — три яблока и базовые продукты, чтобы создать десерт, который на вкус как в лучшем ресторане.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 90 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- масло — 40 мл.;
- кефир или йогурт — 100 мл.;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- яблоки — 3 шт.;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить венчиком яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавить масло и кефир (или йогурт), тщательно перемешать.
Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу. Замесить тесто до однородной консистенции.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Добавить к тесту и осторожно перемешать. Форму диаметром 24 см застелить пергаментом, выложить тесто с яблоками и разровнять.
Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 40-45 минут до румяной корочки. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.
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