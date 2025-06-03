Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты 5-звездочный ресторанный пирог из 3 яблок — если надоела Шарлотка

5-звездочный ресторанный пирог из 3 яблок — если надоела Шарлотка

Ua en ru
Дата публикации 3 июня 2025 03:00
Яблочный пирог с кефиром как в ресторане — лучшая альтернатива Шарлотке из трех яблок
Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог — настоящий фаворит среди домашней выпечки: воздушный, ароматный и совсем не похож на привычную Шарлотку. Все, что вам нужно, — три яблока и базовые продукты, чтобы создать десерт, который на вкус как в лучшем ресторане.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 90 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 40 мл.;
  • кефир или йогурт — 100 мл.;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • яблоки — 3 шт.;
  • сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить венчиком яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавить масло и кефир (или йогурт), тщательно перемешать.

рецепт пирога з яблуками
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу. Замесить тесто до однородной консистенции.

простий рецепт пирога з яблуками
Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Добавить к тесту и осторожно перемешать. Форму диаметром 24 см застелить пергаментом, выложить тесто с яблоками и разровнять.

смачний рецепт пирога з яблуками
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 40-45 минут до румяной корочки. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.

Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки

Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.

Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.

Нежный пирог "Талия" — диетический десерт без вреда для фигуры.

Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.

пирог десерт яблоки рецепт выпечка
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /