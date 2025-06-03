Яблочный пирог с кефиром как в ресторане — лучшая альтернатива Шарлотке из трех яблок

Яблочный пирог с яблоками. Фото: gospodynka.com.ua

Этот яблочный пирог — настоящий фаворит среди домашней выпечки: воздушный, ароматный и совсем не похож на привычную Шарлотку. Все, что вам нужно, — три яблока и базовые продукты, чтобы создать десерт, который на вкус как в лучшем ресторане.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 90 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

масло — 40 мл.;

кефир или йогурт — 100 мл.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яблоки — 3 шт.;

сахарная пудра — для подачи.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить венчиком яйца с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Добавить масло и кефир (или йогурт), тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую массу. Замесить тесто до однородной консистенции.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кубиками. Добавить к тесту и осторожно перемешать. Форму диаметром 24 см застелить пергаментом, выложить тесто с яблоками и разровнять.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 175 °C духовке примерно 40-45 минут до румяной корочки. Готовый пирог охладить и посыпать сахарной пудрой.

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