Яблучний пиріг з кефіром як у ресторані — краща альтернатива Шарлотці з трьох яблук

5-зірковий ресторанний пиріг з 3 яблук — якщо набридла Шарлотка
Цей яблучний пиріг — справжній фаворит серед домашньої випічки: пухкий, ароматний і зовсім не схожий на звичну Шарлотку. Усе, що вам потрібно, — троє яблук і базові продукти, щоб створити десерт, який смакує як у найкращому ресторані.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 90 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- олія — 40 мл.;
- кефір або йогурт — 100 мл.;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- яблука — 3 шт.;
- цукрова пудра — для подачі.
Спосіб приготування
У глибокій мисці збити віничком яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додати олію й кефір (або йогурт), ретельно перемішати.
Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово ввести до рідкої маси. Замісити тісто до однорідної консистенції.
Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати невеликими кубиками. Додати до тіста й обережно перемішати. Форму діаметром 24 см застелити пергаментом, викласти тісто з яблуками й розрівняти.
Випікати у розігрітій до 175 °C духовці приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг охолодити й посипати цукровою пудрою.
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