Яблучний пиріг з кефіром як у ресторані — краща альтернатива Шарлотці з трьох яблук

Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей яблучний пиріг — справжній фаворит серед домашньої випічки: пухкий, ароматний і зовсім не схожий на звичну Шарлотку. Усе, що вам потрібно, — троє яблук і базові продукти, щоб створити десерт, який смакує як у найкращому ресторані.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 90 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

олія — 40 мл.;

кефір або йогурт — 100 мл.;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

яблука — 3 шт.;

цукрова пудра — для подачі.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити віничком яйця з цукром і ванільним цукром до легкої піни. Додати олію й кефір (або йогурт), ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово ввести до рідкої маси. Замісити тісто до однорідної консистенції.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Яблука очистити від шкірки й серцевини, нарізати невеликими кубиками. Додати до тіста й обережно перемішати. Форму діаметром 24 см застелити пергаментом, викласти тісто з яблуками й розрівняти.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 175 °C духовці приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки. Готовий пиріг охолодити й посипати цукровою пудрою.

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