Україна
Украинский олимпийский чемпион стал тренером — о ком речь

Украинский олимпийский чемпион стал тренером — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:51
Абраменко стал тренером, чтобы помочь олимпийской сборной Украины
Александр Абраменко с золотой медалью. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко приехал на зимние Игры-2026 в Милан уже не как спортсмен, а как тренер. Самый титулованный украинец в истории зимних Олимпиад завершил карьеру в 2024 году.

Известный спортсмен остался в лыжной акробатике и вошел в тренерский штаб сборной, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Для Александра Абраменко эта Олимпиада стала шестой в карьере, но первой в новом статусе. Двадцать лет назад он дебютировал на Играх в Турине как спортсмен, а теперь наблюдает за стартами с другой стороны склона, помогая готовиться молодым атлетам. 

Ольга Харлан
Олимпийские легенды Ольга Харлан и Александр Абраменко. Фото: Ovsyannikova Yulia/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Новая ответственность Абраменко

Переживания тренера отличаются от ощущений спортсмена, заявил чемпион. Результат теперь зависит не от собственных прыжков, а от подопечных, многие из которых дебютируют на олимпийском уровне. Украинская команда выступает практически в обновленном составе, а максимальная квота в лыжной акробатике стала возможной во многом благодаря успеху самого Абраменко на Играх 2018 года.

"Когда мы только приехали и поднялись на склон, я увидел олимпийские кольца, и эмоции накрыли. Ты уже не в центре внимания, а стоишь немного в стороне и делаешь возможным выступление других. Если вспомнить мое интервью после Игр 2018 года, я говорил, что за мной пропасть, но "золото" тогда дало толчок развитию и возможностям для команды", — отметил Абраменко. 

Напомним, чемпионка Италии Ютта Лердам неожиданно покинула Игры-2026, чтобы провести время с Джейком Полом. 

В женском одиночном фигурном катании произошла сенсация, "золото" взяла спортсменка, которая ехала на Олимпиаду "ради удовольствия". 

Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
