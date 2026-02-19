Видео
На Олимпиаде произошел скандал с флагом ЕС — с ним не пускают

На Олимпиаде произошел скандал с флагом ЕС — с ним не пускают

Дата публикации 19 февраля 2026 22:54
Случился скандал с флагом ЕС на Играх в Милане
Болельщики на Олимпиаде. Фото: Reuters

Во время полуфинального матча женского хоккейного турнира Игр-2026 между сборными США и Швеции сотрудники безопасности арены "Санта Джулия" изъяли флаг Европейского Союза у 12-летнего болельщика. Ситуация произошла на этапе проверки билетов и личных вещей.

Об этом сообщило издание Quotidiano Sportivo, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Болельщики сборной США на Олимпиаде
Болельщиков сборной США пустили с флагами. Фото: Reuters

Зачем забрали флаг ЕС

По данным источника, сотрудники арены сначала выбросили флаг в урну, однако впоследствии вернули его мальчику и посоветовали не разворачивать во время игры. В то же время правила МОК не содержат запрета на символику ЕС — соответствующие флаги официально используются на спортивных объектах Игр. На арене же объяснили свои действия трактовкой флага как политического знака.

Родители парня назвали ситуацию неприемлемой. Отец мальчика заявил, что ему пришлось объяснять сыну, почему символ, который он считает частью своей культурной идентичности, нельзя открыто показывать.

Организационный комитет Милан-Кортина-2026 признал ошибку в действиях службы безопасности и принес извинения семье. В оргкомитете заявили, что инцидент обсудили с соответствующими подразделениями.

Отметим, что зато запрещенный на Олимпийских играх 2026 года флаг России почти ежедневно появляется на трибунах. Обычно россияне или маскируют его под флаг Словакии, наклеивая герб страны. Или просто говорили охране, что это словацкий флаг и те их пропускали.

Напомним, сразу несколько российских паралимпийцев, которые заявлены на Паралимпиаду-2026, воевали против сил обороны Украины.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о возможном завершении карьеры.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
