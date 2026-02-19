На Олімпіаді-2026 у 12-річної дитини вилучили прапор ЄС

Уболівальники на Олімпіаді. Фото: Reuters

Під час півфіналу жіночого хокейного турніру Олімпіади-2026 між збірними США та Швеції на арені "Санта Джулія" у Мілані стався інцидент. Служба безпеки вилучила прапор Європейського Союзу у 12-річного глядача.

Інцидент стався перед початком матчу під час перевірки на вході. Про це повідомило видання Quotidiano Sportivo, передає портал Новини.LIVE.

Уболівальників збірної США пустили з прапорами. Фото: Reuters

Навіщо забрали прапор ЄС

За даними джерела, співробітники арени спершу викинули прапор до смітника, однак згодом повернули його хлопчикові та порадили не розгортати під час гри. Водночас правила МОК не містять заборони на символіку ЄС — відповідні прапори офіційно використовуються на спортивних об’єктах Ігор. На арені ж пояснили свої дії трактуванням прапора як політичного знака.

Батьки хлопця назвали ситуацію неприйнятною. Батько хлопчика заявив, що йому довелося пояснювати синові, чому символ, який він вважає частиною своєї культурної ідентичності, не можна відкрито показувати.

Організаційний комітет Мілан–Кортіна-2026 визнав помилку у діях служби безпеки та приніс вибачення родині. В оргкомітеті заявили, що інцидент обговорили з відповідними підрозділами.

Зазначимо, що натомість заборонений на Олімпійських іграх 2026 року прапор Росії майже щоденно з’являється на трибунах. Зазвичай росіяни або маскують його під прапор Словаччини, наклеюючи герб країни. Або ж просто казали охороні, що це словацький стяг й ті їх пропускали.

Нагадаємо, одразу кілька російських паралімпійців, які заявлені на Паралімпіаду-2026, воювали проти сил оборони України.

