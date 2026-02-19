Відео
Головна Олімпіада Гераскевич здивував рішенням про своє майбутнє

Гераскевич здивував рішенням про своє майбутнє

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 18:31
Гераскевич пояснив, як боротьба з МОК може вплинути на його майбутнє
Владислав Гераскевич відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що наразі не має певності щодо подальшого продовження кар’єри після рішення Спортивного арбітражного суду. Атлет відкрито говорить про своє розчарування ситуацією.

Гераскевич відчуває себе відданим системою, частиною якої залишався багато років, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Сніданок 1+1".

Питання про майбутнє прапороносця збірної України на Олімпіаді-2026 залишається відкритим. Владислав Гераскевич наголосив, що йому складно прийняти ситуацію, в якій він опинився після дискваліфікації, і додав, що сумнівається, чи хоче далі бути частиною міжнародної скелетонної спільноти.

Шлем Владислава Гераскевича
Знаменитий шолом Гераскевича. Фото: УНІАН

Гераскевич налаштований серйозно

Окремо спортсмен зупинився на самому рішенні CAS, вказавши на суперечності у формулюваннях. Українець вважає, що в документі є моменти, які не узгоджуються між собою, а сама логіка аргументації викликає питання. При цьому Гераскевич дав зрозуміти, що юридична боротьба ще не завершена і команда готова йти далі.

"Поки що це питання в повітрі. Чи хочу я продовжувати бути частиною цієї сім'ї, яка мене зрадила? І це дуже великий сумнів. У рішенні CAS є речі, які просто не сходяться між собою, вони суперечать одна одній, і це виглядає абсурдно. Ми будемо продовжувати боротися в судах, тому що я з перших днів говорив, що порушення не було, і мені так й не пояснили, яке правило я нібито порушив", — пояснив Гераскевич.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
