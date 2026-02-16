Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Гераскевич створить фонд допомоги сім'ям загиблих українських спортсменів

Гераскевич створить фонд допомоги сім'ям загиблих українських спортсменів

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:23
Гераскевич продовжив історію шолома пам'яті та допомагає сім'ям спортсменів
Владислав Гераскевич в Італії. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Український скелетоніст Владислав Гераскевич оголосив про запуск проєкту фінансової підтримки сімей загиблих українських спортсменів. Учасник Олімпіади-2026 підкреслив, що ініціатива стане продовженням історії зі "шоломом пам'яті".

Саме через це Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram Владислава.

Реклама
Читайте також:

Після відхиленої апеляції у Спортивному арбітражному суді спортсмен не обмежився юридичною боротьбою. Владислав Гераскевич виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, нагадавши міжнародній аудиторії про ціну війни для українського спорту, а також отримав орден Свободи з рук президента України за свою позицію.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (праворуч) із батьком Михайлом. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Проєкт Гераскевича з міжнародною підтримкою

За словами українського спортсмена, йдеться про створення постійного фонду, який дасть змогу системно допомагати сім'ям загиблих атлетів. Першим кроком стане міжнародний збір коштів спільно з німецькою ініціативою Athletes for Ukraine. У перспективі проєкт планують розширити, щоб підтримка охоплювала не тільки сім'ї спортсменів, зображених на його шоломі.

"Ми запускаємо збір коштів разом із німецькою організацією, яка об'єднує спортсменів. Хочемо створити постійний фонд, щоб допомагати сім'ям загиблих атлетів і підтримувати їх на регулярній основі. На шоломі було всього 24 сім'ї, але насправді загиблих спортсменів набагато більше, і ми повинні пам'ятати про це", — заявив Гераскевич.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх дебютувала 42-річна фігуристка, чия кар'єра ще нещодавно була під загрозою закінчення.

Тренерський штаб київського "Динамо" не отримає новачка, який добре зарекомендував себе на зимових зборах команди.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт спортсмени Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації