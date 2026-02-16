Гераскевич продовжив історію шолома пам'яті та допомагає сім'ям спортсменів

Владислав Гераскевич в Італії. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Український скелетоніст Владислав Гераскевич оголосив про запуск проєкту фінансової підтримки сімей загиблих українських спортсменів. Учасник Олімпіади-2026 підкреслив, що ініціатива стане продовженням історії зі "шоломом пам'яті".

Саме через це Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram Владислава.

Після відхиленої апеляції у Спортивному арбітражному суді спортсмен не обмежився юридичною боротьбою. Владислав Гераскевич виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, нагадавши міжнародній аудиторії про ціну війни для українського спорту, а також отримав орден Свободи з рук президента України за свою позицію.

Владислав Гераскевич (праворуч) із батьком Михайлом. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Проєкт Гераскевича з міжнародною підтримкою

За словами українського спортсмена, йдеться про створення постійного фонду, який дасть змогу системно допомагати сім'ям загиблих атлетів. Першим кроком стане міжнародний збір коштів спільно з німецькою ініціативою Athletes for Ukraine. У перспективі проєкт планують розширити, щоб підтримка охоплювала не тільки сім'ї спортсменів, зображених на його шоломі.

"Ми запускаємо збір коштів разом із німецькою організацією, яка об'єднує спортсменів. Хочемо створити постійний фонд, щоб допомагати сім'ям загиблих атлетів і підтримувати їх на регулярній основі. На шоломі було всього 24 сім'ї, але насправді загиблих спортсменів набагато більше, і ми повинні пам'ятати про це", — заявив Гераскевич.

