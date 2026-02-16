Діанна Стеллато-Дудек дебютувала на Олімпіаді в 42 роки

Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Діанна Стеллато-Дудек нарешті вийшла на олімпійський лід. Цього моменту вона чекала майже сорок років.

Чемпіонка світу 2024 року в парному катанні дебютувала на Іграх у Мілані разом із Максимом Дешамом і стала найстаршою фігуристкою Олімпіади майже за століття, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

У свої 42 роки Діанна Стеллато-Дудек переписала історію дисципліни, в якій подібних прикладів не було з 1928 року. Але цей старт міг так і не відбутися. За кілька днів до початку змагань на тренуванні стався інцидент: Стеллато-Дудек вдарилася головою об лід. Команду тимчасово зняли з командного турніру, а до індивідуального старту залишалася невизначеність.

Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам на льоду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Шлях довжиною в чотири десятиліття

Діанна починала кар'єру в США як одиночниця і вже в 16 років вигравала фінал юніорського Гран прі, а потім брала срібло чемпіонату світу серед юніорів. Але 2001 року через хронічні травми стегна вона завершила кар'єру. Через 15 років спортсменка несподівано повернулася вже в парне катання, змінила партнера, потім країну і стала виступати за Канаду. У 2024 році дует Стеллато-Дудек та Дешама виграв чемпіонат світу, а сама Діанна стала найстаршою чемпіонкою світу в історії фігурного катання.

Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам під час виступу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Перед Олімпіадою канадці відмовилися від ризикованого бекфліпа, який став їхньою візитною карткою, щоб не погіршувати стан здоров'я. У короткій програмі пара припустилася помилки на виході з підтримки, і Діанна впала біля борту.

"Такого ніколи не траплялося, це вперше. Ми були дуже здивовані, думаю, це коштувало нам приблизно десяти балів. Але ми все одно пишаємося собою і раді, що змогли вийти на цей лід", — сказала Стеллато-Дудек після виступу.

