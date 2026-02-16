Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада На Олімпіаді в Італії 42-річна фігуристка встановила історичний рекорд

На Олімпіаді в Італії 42-річна фігуристка встановила історичний рекорд

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:49
Діанна Стеллато-Дудек дебютувала на Олімпіаді в 42 роки
Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Діанна Стеллато-Дудек нарешті вийшла на олімпійський лід. Цього моменту вона чекала майже сорок років.

Чемпіонка світу 2024 року в парному катанні дебютувала на Іграх у Мілані разом із Максимом Дешамом і стала найстаршою фігуристкою Олімпіади майже за століття, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:

У свої 42 роки Діанна Стеллато-Дудек переписала історію дисципліни, в якій подібних прикладів не було з 1928 року. Але цей старт міг так і не відбутися. За кілька днів до початку змагань на тренуванні стався інцидент: Стеллато-Дудек вдарилася головою об лід. Команду тимчасово зняли з командного турніру, а до індивідуального старту залишалася невизначеність.

Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам на льоду. Фото: Reuters/Yara Nardi

Шлях довжиною в чотири десятиліття

Діанна починала кар'єру в США як одиночниця і вже в 16 років вигравала фінал юніорського Гран прі, а потім брала срібло чемпіонату світу серед юніорів. Але 2001 року через хронічні травми стегна вона завершила кар'єру. Через 15 років спортсменка несподівано повернулася вже в парне катання, змінила партнера, потім країну і стала виступати за Канаду. У 2024 році дует Стеллато-Дудек та Дешама виграв чемпіонат світу, а сама Діанна стала найстаршою чемпіонкою світу в історії фігурного катання.

Диана Стеллато-Дудек и Максим Дешам
Діанна Стеллато-Дудек та Максим Дешам під час виступу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Перед Олімпіадою канадці відмовилися від ризикованого бекфліпа, який став їхньою візитною карткою, щоб не погіршувати стан здоров'я. У короткій програмі пара припустилася помилки на виході з підтримки, і Діанна впала біля борту.

"Такого ніколи не траплялося, це вперше. Ми були дуже здивовані, думаю, це коштувало нам приблизно десяти балів. Але ми все одно пишаємося собою і раді, що змогли вийти на цей лід", — сказала Стеллато-Дудек після виступу.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич провів важливу зустріч із колишнім чемпіоном світу з шахів Гаррі Каспаровим.

Керівництво київського "Динамо" прийняло рішення відмовитися від одного з гравців, який добре проявив себе на зборах команди.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Фігурне катання олімпіада Олімпійські ігри-2026 Олімпійська збірна США
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації