Марсак пояснив провал у довільній програмі на ОІ-2026

Кирило Марсак. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Мілані та Кортіні завершилися виступи у довільній програмі серед чоловіків. Український фігурист Кирило Марсак посів 19-ту позицію.

Марсак після виступу в ефірі "Суспільне Спорт" прокоментував свій результат, передає портал Новини.LIVE.

Марсак поскаржився на росіянина

Марсак визнав, що це був його найгірший прокат у сезоні. За словами фігуриста, цього разу технічно програма не склалася, однак ключовою проблемою стала психологія — йому не вдалося зібратися ментально перед стартом.

Фігурист зазначив, що тиждень видався складним через події довкола дискваліфікації Владислава Гераскевича.

Марсак також повідомив про додатковий тиск, адже виступав одразу після нейтрального атлета з Росії Петра Гуменника. Це психологічно вплинуло на прокат.

"Це просто було важко. І сьогодні ми не впоралися, на жаль. Але ми падаємо, щоб вставати. І ми робимо помилки, щоб на них вчитися", — сказав Марсак.

Зазначимо, що під час виконання довільної програми Марсак зазнав падіння та допустив помилки.

