Україна у шостий день на Олімпіаді-2026: топ-6 в естафеті та дискваліфікація

Українські санкарі публічно підтримали Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо раніше завершився шостий змагальний день. В програмі взяли участь шість спортсменів збірної України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в трьох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Насправді спортсменів мало бути сім, а дисциплін — чотири, але українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за носіння шолома із зображеннями загиблих українських спортсменів.

Анастасія Шепіленко. Фото: Reuters

Як українці виступили у шостий змагальний день

Українські атлети провели чергові старти одразу у трьох дисциплінах, а результати дня вийшли різними — від сходу на трасі до місця в топ-6 естафети.

У жіночому супергіганті з гірськолижного спорту Анастасія Шепіленко не змогла завершити спробу. На одному з відрізків дистанції вона припустилася помилки та збила сині ворота, через що її результат у протоколі позначено як DNF.

У лижних перегонах з роздільним стартом серед жінок найвище з українок фінішувала Дарина Мігаль — 65-та. Анастасія Нікон посіла 67-му позицію, Софія Шкатула стала 69-ю, а Єлизавета Нопрієнко завершила гонку 76-ю.

У санному спорті збірна України в естафеті посіла шосте місце — найвище для цієї команди на турнірі. На дистанцію виходили Юліанна Туницька, двійка Ігор Гой і Назарій Качмар, а також Андрій Мандзій, Олена Стецків та Олександра Мох.

Нагадаємо, відома спортсменка не зрозуміла чому МОК дскваліфікував Гераскевича.

