Головна Олімпіада Скандал з Гераскевичем все затьмарив — як українці виступили в шостий день

Скандал з Гераскевичем все затьмарив — як українці виступили в шостий день

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 08:00
Україна у шостий день на Олімпіаді-2026: топ-6 в естафеті та дискваліфікація
Українські санкарі публічно підтримали Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо раніше завершився шостий змагальний день. В програмі взяли участь шість спортсменів збірної України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в трьох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Насправді спортсменів мало бути сім, а дисциплін — чотири, але українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували за носіння шолома із зображеннями загиблих українських спортсменів.

Анастасия Шепиленко
Анастасія Шепіленко. Фото: Reuters

Як українці виступили у шостий змагальний день

Українські атлети провели чергові старти одразу у трьох дисциплінах, а результати дня вийшли різними — від сходу на трасі до місця в топ-6 естафети.

У жіночому супергіганті з гірськолижного спорту Анастасія Шепіленко не змогла завершити спробу. На одному з відрізків дистанції вона припустилася помилки та збила сині ворота, через що її результат у протоколі позначено як DNF.

У лижних перегонах з роздільним стартом серед жінок найвище з українок фінішувала Дарина Мігаль — 65-та. Анастасія Нікон посіла 67-му позицію, Софія Шкатула стала 69-ю, а Єлизавета Нопрієнко завершила гонку 76-ю.

У санному спорті збірна України в естафеті посіла шосте місце — найвище для цієї команди на турнірі. На дистанцію виходили Юліанна Туницька, двійка Ігор Гой і Назарій Качмар, а також Андрій Мандзій, Олена Стецків та Олександра Мох.

Нагадаємо, відома спортсменка не зрозуміла чому МОК дскваліфікував Гераскевича.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив, що шість із восьми представників грузинської олімпійської збірної є росіянами.

олімпіада Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич Андрій Мандзій Санний спорт
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
