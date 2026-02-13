Видео
Видео

Главная Олимпиада Скандал с Гераскевичем все затмил — как украинцы выступили в шестой день ОИ

Скандал с Гераскевичем все затмил — как украинцы выступили в шестой день ОИ

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 08:00
Украина в шестой день на Олимпиаде-2026: топ-6 в эстафете и дисквалификация
Украинские саночники публично поддержали Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо ранее завершился шестой соревновательный день. В программе приняли участие шесть спортсменов сборной Украины.

Представители сине-желтой команды были представлены в трех дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На самом деле спортсменов должно было быть семь, а дисциплин — четыре, но украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали за ношение шлема с изображениями погибших украинских спортсменов.

Анастасия Шепиленко
Анастасия Шепиленко. Фото: Reuters

Как украинцы выступили в шестой соревновательный день

Украинские атлеты провели очередные старты сразу в трех дисциплинах, а результаты дня получились разными - от схода на трассе до места в топ-6 эстафеты.

В женском супергиганте по горнолыжному спорту Анастасия Шепиленко не смогла завершить попытку. На одном из отрезков дистанции она допустила ошибку и сбила синие ворота, из-за чего ее результат в протоколе обозначен как DNF.

В лыжных гонках с раздельным стартом среди женщин выше всех из украинок финишировала Дарья Мигаль — 65-я. Анастасия Никон заняла 67-ю позицию, София Шкатула стала 69-й, а Елизавета Ноприенко завершила гонку 76-й.

В санном спорте сборная Украины в эстафете заняла шестое место - самое высокое для этой команды на турнире. На дистанцию выходили Юлианна Туницкая, двойка Игорь Гой и Назарий Качмар, а также Андрей Мандзий, Елена Стецкив и Александра Мох.

Напомним, известная спортсменка не поняла почему МОК дсквалифицировал Гераскевича.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что шесть из восьми представителей грузинской олимпийской сборной являются россиянами.

олимпиада Олимпийские игры-2026 Владислав Гераскевич Андрей Мандзий Санный спорт
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
