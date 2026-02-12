Олімпійська чемпіонка розкритикувала рішення МОК щодо Гераскевича

Владислав Гераскевич відповідає на запитання. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Дискваліфікація Владислава Гераскевича на Іграх-2026 викликала реакцію не тільки в Україні, а й за її межами. Однією з перших серед відомих зарубіжних спортсменів виступила британська олімпійська чемпіонка зі скелетону Ліззі Ярнальд.

Вона публічно розкритикувала рішення Міжнародного олімпійського комітету та закликала організацію переглянути свою позицію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на сторінку спортсменки в Instagram.

Ліззі Ярнальд висловила здивування з приводу позиції МОК та наголосила, що повага до пам'яті загиблих не повинна ставати приводом для санкцій. Спортсменка публічно підтримала Владислава Гераскевича в його боротьбі з Міжнародним олімпійським комітетом.

Заголовок CBC. Фото: скриншот CBC

Тему активно підхопили провідні світові видання. Reuters детально висвітлило реакцію президента МОК та вказало на емоційний характер ситуації, тоді як The Guardian винесло історію в окремий матеріал, наголосивши на резонансі навколо заборони "шолома пам'яті". У публікаціях підкреслюється, що випадок Гераскевича став одним із найбільш обговорюваних епізодів нинішніх Ігор.

Передовиця The Telegraph. Фото: скриншот The Telegraph

Що сказала глава МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі відкрито прокоментувала подію. За її словами, вона особисто зустрілася зі спортсменом і хотіла знайти рішення, яке дозволило б йому виступити. Однак, як підкреслила глава МОК, організація зобов'язана дотримуватися чинних правил.

Що пишуть про дискваліфікацію Гераскевича. Фото: скриншот Reuters

"Я думала, що буде правильно прийти та поговорити з ним особисто. Ніхто, особливо я, не ставить під сумнів сам меседж, він дуже сильний і присвячений пам'яті. На жаль, ми не змогли знайти вихід, тому що зобов'язані дотримуватися вимог і забезпечувати безпечне середовище для всіх", — заявила Ковентрі, додавши, що для неї це був емоційний ранок.

