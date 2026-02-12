Олимпийская чемпионка раскритиковала решение МОК по Гераскевичу

Владислав Гераскевич отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Дисквалификация Владислава Гераскевича на Играх-2026 вызвала реакцию не только в Украине, но и за ее пределами. Одной из первых среди известных зарубежных спортсменов выступила британская олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнальд.

Она публично раскритиковала решение Международного олимпийского комитета и призвала организацию пересмотреть свою позицию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram.

Лиззи Ярнальд выразила недоумение по поводу позиции МОК и подчеркнула, что уважение к памяти погибших не должно становиться поводом для санкций. Спортсменка публично подержала Владислава Гераскевича в его борьбе с Международным олимпийским комитетом.

Заголовок CBC. Фото: скриншот CBC

Тему активно подхватили ведущие мировые издания. Reuters подробно осветило реакцию президента МОК и указало на эмоциональный характер ситуации, тогда как The Guardian вынесло историю в отдельный материал, отметив резонанс вокруг запрета "шлема памяти". В публикациях подчеркивается, что случай Гераскевича стал одним из самых обсуждаемых эпизодов нынешних Игр.

Передовица The Telegraph. Фото: скриншот The Telegraph

Что сказала глава МОК

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри открыто прокомментировала произошедшее. По ее словам, она лично встретилась со спортсменом и хотела найти решение, которое позволило бы ему выступить. Однако, как подчеркнула глава МОК, организация обязана придерживаться действующих правил.

Что пишут о дисквалификации Гераскевича. Фото: скриншот Reuters

"Я думала, что будет правильно прийти и поговорить с ним лично. Никто, особенно я, не ставит под сомнение сам месседж, он очень сильный и посвящён памяти. К сожалению, мы не смогли найти выход, потому что обязаны соблюдать требования и обеспечивать безопасную среду для всех", — заявила Ковентри, добавив, что для нее это было эмоциональное утро.

