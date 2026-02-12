Олимпийская чемпионка раскритиковала решение МОК по Гераскевичу

Главный спортсмен Олимпиады — реакция мира на дисквалификацию Гераскевича
Дисквалификация Владислава Гераскевича на Играх-2026 вызвала реакцию не только в Украине, но и за ее пределами. Одной из первых среди известных зарубежных спортсменов выступила британская олимпийская чемпионка по скелетону Лиззи Ярнальд.
Она публично раскритиковала решение Международного олимпийского комитета и призвала организацию пересмотреть свою позицию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницу спортсменки в Instagram.
Лиззи Ярнальд выразила недоумение по поводу позиции МОК и подчеркнула, что уважение к памяти погибших не должно становиться поводом для санкций. Спортсменка публично подержала Владислава Гераскевича в его борьбе с Международным олимпийским комитетом.
Тему активно подхватили ведущие мировые издания. Reuters подробно осветило реакцию президента МОК и указало на эмоциональный характер ситуации, тогда как The Guardian вынесло историю в отдельный материал, отметив резонанс вокруг запрета "шлема памяти". В публикациях подчеркивается, что случай Гераскевича стал одним из самых обсуждаемых эпизодов нынешних Игр.
Что сказала глава МОК
Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри открыто прокомментировала произошедшее. По ее словам, она лично встретилась со спортсменом и хотела найти решение, которое позволило бы ему выступить. Однако, как подчеркнула глава МОК, организация обязана придерживаться действующих правил.
"Я думала, что будет правильно прийти и поговорить с ним лично. Никто, особенно я, не ставит под сомнение сам месседж, он очень сильный и посвящён памяти. К сожалению, мы не смогли найти выход, потому что обязаны соблюдать требования и обеспечивать безопасную среду для всех", — заявила Ковентри, добавив, что для нее это было эмоциональное утро.
