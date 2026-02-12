Видео
Главная Олимпиада Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 — что сказал спортсмен

Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 — что сказал спортсмен

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:33
Гераскевича прокомментировал дисквалификацию на Олимпиаде-2026
Владислав Гераскевич в Италии. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Украинец Владислав Гераскевич вновь оказался в центре олимпийского скандала. Молодой скелетонист, который уже не раз открыто высказывался о войне и позиции международных структур, на Играх-2026 столкнулся с жесткой реакцией со стороны Международного олимпийского комитета.

Причиной стало использование экипировки, посвященной памяти погибших украинских спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Четыре года назад в Пекине "тихий протест" Владислава Гераскевича с надписью "No war in Ukraine" фактически поддержали, назвав призывом к миру. Тогда угрозы санкций не последовало. Сейчас же риторика изменилась. МОК сослался на нарушение правила 50 Олимпийской хартии и запретил использовать специальный шлем, что в итоге привело к дисциплинарному решению. 

Кирсти Ковентри
Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Почему позиция МОК по Гераскевичу изменилась

По информации из олимпийских источников, запрет коснулся не только Гераскевича. Аналогичные требования получили и другие украинские спортсмены в зимних дисциплинах, однако они подчинились регламенту. Сам же скелетонист решил отстаивать свою позицию до конца, несмотря на риск не выйти на старт. В итоге вопрос допуска решался буквально накануне его заездов. После объявления решения спортсмен не стал смягчать формулировки.

"Нас поддержали тогда, и я говорил искренне. Любой нормальный человек не хочет войны, и я тоже не хочу войны. Я хочу мира в своей стране и не хочу, чтобы люди погибали из-за войны", — отметил Гераскевич, подчеркнув, что его позиция остается неизменной независимо от санкций. 

Напомним, россияне распространяют инструкции о том, как пронести свои флаги на турниры Олимпийских игр. 

Чемпион мира по боксу Александр Усик вспомнил случай из семейной жизни, о котором раньше никому не рассказывал. 

спорт МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
