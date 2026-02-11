На ОИ-2026 распространяют инструкции, как пронести флаг России на арену

Россияне показали, как благодаря обману проносят флаги на арены ОИ-2026
На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине запрещена российская символика. В то же время флаги страны-агрессора постоянно появляются на трибунах.
Россияне в соцсетях начали публиковать видео с инструкциями, как пронести на арену флаг РФ, сообщает портал Новини.LIVE.
Как пронести флаг России на арену
На одном из таких роликов мужчина демонстрирует способ маскировки российского флага под другой. По его словам, контроль на входе в Милане является тщательным, болельщиков осматривают внимательно, однако сторонники РФ находят способы обойти проверки.
С помощью наклейки мужчина превратил флаг России на флаг Словакии.
Отметим, что во время открытия Игр также фиксировали случаи появления запрещенной символики на трибунах. В МОК на это реагировали крайне пассивно.
Напомним, ранее мы сообщили, как олимпийская сборная Украины удачно выступила в четвертый день Олимпиады.
Линейный чемпион мира по боксу в хевивейте Александр Усик рассказал, как ответил на предложение Сильвестра Сталлоне о съемках в известном фильме.
Читайте Новини.LIVE!