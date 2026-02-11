На ОИ-2026 распространяют инструкции, как пронести флаг России на арену

Российский флаг у болельщиков на ОИ. Фото: росСМИ

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине запрещена российская символика. В то же время флаги страны-агрессора постоянно появляются на трибунах.

Россияне в соцсетях начали публиковать видео с инструкциями, как пронести на арену флаг РФ, сообщает портал Новини.LIVE.

Как пронести флаг России на арену

На одном из таких роликов мужчина демонстрирует способ маскировки российского флага под другой. По его словам, контроль на входе в Милане является тщательным, болельщиков осматривают внимательно, однако сторонники РФ находят способы обойти проверки.

С помощью наклейки мужчина превратил флаг России на флаг Словакии.

Отметим, что во время открытия Игр также фиксировали случаи появления запрещенной символики на трибунах. В МОК на это реагировали крайне пассивно.

