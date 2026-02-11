На ОІ-2026 поширюють інструкції, як пронести прапор Росії на арену

Російський прапор у уболівальників на ОІ. Фото: росЗМІ

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні заборонена російська символіка. Водночас прапори країни-агресора постійно з’являються на трибунах.

Росіяни в соцмережах почали публікувати відео з інструкціями, як пронести на арену прапор РФ, повідомляє портал Новини.LIVE.

Як пронести прапор Росії на арену

На одному з таких роликів чоловік демонструє спосіб маскування російського прапора під інший. За його словами, контроль на вході в Мілані є ретельним, уболівальників оглядають уважно, однак прихильники РФ знаходять способи обійти перевірки.

За допомогою наклейки чоловік перетворив прапор Росії на прапор Словаччини.

Зазначимо, що під час відкриття Ігор також фіксували випадки появи забороненої символіки на трибунах. У МОК на це реагували вкрай пасивно.

