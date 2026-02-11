Відео
Відео

Росіяни показали, як завдяки обману проносять прапори на арени ОІ-2026

Росіяни показали, як завдяки обману проносять прапори на арени ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:57
На ОІ-2026 поширюють інструкції, як пронести прапор Росії на арену
Російський прапор у уболівальників на ОІ. Фото: росЗМІ

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні заборонена російська символіка. Водночас прапори країни-агресора постійно з’являються на трибунах.

Росіяни в соцмережах почали публікувати відео з інструкціями, як пронести на арену прапор РФ, повідомляє портал Новини.LIVE.



Як пронести прапор Росії на арену

На одному з таких роликів чоловік демонструє спосіб маскування російського прапора під інший. За його словами, контроль на вході в Мілані є ретельним, уболівальників оглядають уважно, однак прихильники РФ знаходять способи обійти перевірки.

За допомогою наклейки чоловік перетворив прапор Росії на прапор Словаччини.

Зазначимо, що під час відкриття Ігор також фіксували випадки появи забороненої символіки на трибунах. У МОК на це реагували вкрай пасивно.

Нагадаємо, раніше ми повідмили, як олімпійська збірна України вдало виступила в четвертий день Олімпіади.

Лінійний чемпіон світу з боксу в хевівейті Олександр Усик розповів, як відповів на пропозицію Сильвестра Сталлоне щодо зйомок у відомому фільмі.

вболівальники олімпіада російські спортсмени зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
