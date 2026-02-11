Відео
Четвертий день Олімпіади-2026 — як виступили українці

Четвертий день Олімпіади-2026 — як виступили українці

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 06:15
ОІ-2026: результати українців у четвертий змагальний день знову без медалей
Кирило Марсак. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов четвертий змагальний день. В програмі взяли участь спортсмени з України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в семи дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний. Фото: Reuters

Українці знову були далеко від медалей

На Олімпіаді 10 лютого у жіночому спринті в лижних перегонах жодна з чотирьох українок не змогла вийти до чвертьфіналу. Анастасія Нікон фінішувала 59-ю, Софія Шкатула — 64-ю, Єлизавета Нопрієнко посіла 81-ше місце, Дарина Мігаль — 83-тє.

У чоловічій кваліфікації спринту Дмитро Драгун показав 60-й результат, Олександр Лісогор — 70-й. Обидва українці завершили виступи на стадії кваліфікації.

У шорттреку на дистанції 500 метрів прапороносниця збірної України Єлизавета Сидьорко не змогла подолати кваліфікацію, фінішувавши останньою у своєму забігу. Водночас її результат став одним із найкращих в історії України на цій дистанції.

В індивідуальній гонці з біатлону серед чоловіків найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який посів 18-те місце. Віталій Мандзин завершив гонку 28-м, Антон Дудченко — 35-м, Тарас Лесюк — 65-м.

У санному спорті серед жінок Юліанна Туницька та Олена Смага після третього заїзду кваліфікувалися до фіналу. За підсумками вирішального заїзду Туницька посіла 18-те місце, Смага — 20-те.

Несподіваний успіх Україна здобула у фігурному катанні: Кирило Марсак вдало виступив у короткій програмі, набравши 86,89 бала. Цей результат став новим особистим рекордом українця і найкращим для країни за останні 28 років.

Нагадаємо, на Олімпійськиї іграх-2026 знову на трибунах вивісили російський прапор.

Скелетоніст Владислав Гераскевич не збирається викнувати вимоги МОК щодо свого шолому.

Біатлон Фігурне катання олімпіада Олімпійські ігри-2026 Кирило Марсак
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
