Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна залишилась без медалей у змішаній естафеті з біатлону

Україна залишилась без медалей у змішаній естафеті з біатлону

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 16:50
Україна фінішувала восьмою в змішаній естафеті з біатлону на ОІ-2026
Дмитро Підручний. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували змагання з біатлону. Першою гонкою стала змішана естафета.

За її підсумками збірна України залишилася без медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Елена Городна
Олена Городна. Фото: Reuters

Як українці пробігли змішану естафету

Збірну України на першому етапі представляв капітан команди Дмитро Підручний, який передав естафету Віталію Мандзину. Другу половину гонки бігли Олена Городна та Олександра Меркушина.

Підручний на своєму етапі використав чотири додаткові патрони на двох вогневих рубежах і після другої стрільби йшов 16-м. Утім на дистанції він суттєво додав і за коло відіграв п’ять позицій, передавши естафету на 11-му місці.

Мандзин спершу підняв команду на восьму позицію, а завдяки ідеальній стрільбі відіграв ще два місця. Після свого етапу він утримував шосту позицію — найвищу для України впродовж усієї гонки.

Третій етап провела Олена Городна. Українка використала лише один додатковий патрон і впродовж більшої частини дистанції зберігала шосте місце, однак на заключному колі пропустила вперед представницю Австрії.

Олександра Меркушина на своєму етапі втратила кілька позицій і на останній стрільбі використала два додаткові патрони. Водночас завдяки штрафним колам у збірних Чехії та Латвії Україна змогла піднятися в підсумковому протоколі. Команда фінішувала восьмою з відставанням 2 хвилини 36,6 секунди.

Олімпійське золото в змішаній естафеті виборола збірна Франції, яка на фініші випередила господарок Ігор з Італії. Бронзові нагороди здобула збірна Німеччини.

Олімпійські ігри-2026. Змішана естафета

  1. Франція — 1:04:15.5 (0+7)

  2. Італія — +25.8 (0+5)

  3. Німеччина — +1:05.3 (1+3)

  4. Україна — +2:36.6 (0+8)

Нагадаємо, раніше українські лижники досягли історичного досягнення на Олімпійські ігри-2026.

Раніше стало відомо, як збірна України показала себе в перший день Олімпіади.

Біатлон Дмитро Підручний Збірна України з біатлону Віталій Мандзин Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації