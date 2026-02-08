Україна фінішувала восьмою в змішаній естафеті з біатлону на ОІ-2026

Дмитро Підручний. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартували змагання з біатлону. Першою гонкою стала змішана естафета.

За її підсумками збірна України залишилася без медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Олена Городна. Фото: Reuters

Як українці пробігли змішану естафету

Збірну України на першому етапі представляв капітан команди Дмитро Підручний, який передав естафету Віталію Мандзину. Другу половину гонки бігли Олена Городна та Олександра Меркушина.

Підручний на своєму етапі використав чотири додаткові патрони на двох вогневих рубежах і після другої стрільби йшов 16-м. Утім на дистанції він суттєво додав і за коло відіграв п’ять позицій, передавши естафету на 11-му місці.

Мандзин спершу підняв команду на восьму позицію, а завдяки ідеальній стрільбі відіграв ще два місця. Після свого етапу він утримував шосту позицію — найвищу для України впродовж усієї гонки.

Третій етап провела Олена Городна. Українка використала лише один додатковий патрон і впродовж більшої частини дистанції зберігала шосте місце, однак на заключному колі пропустила вперед представницю Австрії.

Олександра Меркушина на своєму етапі втратила кілька позицій і на останній стрільбі використала два додаткові патрони. Водночас завдяки штрафним колам у збірних Чехії та Латвії Україна змогла піднятися в підсумковому протоколі. Команда фінішувала восьмою з відставанням 2 хвилини 36,6 секунди.

Олімпійське золото в змішаній естафеті виборола збірна Франції, яка на фініші випередила господарок Ігор з Італії. Бронзові нагороди здобула збірна Німеччини.

Олімпійські ігри-2026. Змішана естафета

Франція — 1:04:15.5 (0+7) Італія — +25.8 (0+5) Німеччина — +1:05.3 (1+3)

… Україна — +2:36.6 (0+8)

Нагадаємо, раніше українські лижники досягли історичного досягнення на Олімпійські ігри-2026.

Раніше стало відомо, як збірна України показала себе в перший день Олімпіади.