Україна без медалей після першого змагального дня Олімпіади-2026

Катерина Коцар після виступу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо відбувся перший змагальний день. В програмі взяли участь українські спортсмени.

Станом на цю мить збірна України ще не здобула медалей, повідомив портал Новини.LIVE.

Андрій Мандзій. Фото: Reuters

Виступ українців у перший день Олімпіади

Представники України виступили у чотирьох дисциплінах — гірськолижному спорті, фристайлі, лижних перегонах і санному спорті.

У швидкісному спуску серед чоловіків Україну представляв Дмитро Шеп’юк. Українець подолав дистанцію за 2:00.11 та посів 33-тє місце. Ще двоє спортсменів у фіналі не змогли фінішувати. Олімпійське золото в даунгіллі здобув швейцарець Франьйо фон Альмен.

Дмитро Шеп’юк. Фото: Reuters

У кваліфікації жіночого слоупстайлу з фристайлу виступила Катерина Коцар. У другій спробі українка отримала 50,78 бала, однак цього результату виявилося недостатньо для виходу до фіналу — 14-те місце та непотрапляння до Топ-12. Водночас Коцар продовжить виступи на Іграх у своїй основній дисципліні — бігейрі.

Невдало для українок склалися змагання в лижному скіатлоні 10 км + 10 км. Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко боролися за високі місця, однак усі чотири спортсменки були зняті з дистанції як колові. Чемпіонкою стала шведка Фріда Карлссон.

Найкращі проміжні результати Україна показала в санному спорті. Після двох заїздів в одиночках Антон Дукач та Андрій Мандзій зберігають шанси на високі позиції. У першій спробі Дукач показав 13-й результат, Мандзій — 16-й. У другому заїзді обидва українці покращили час, і в загальному заліку Антон іде 12-м, а Андрій — 14-м. Вирішальні два заїзди відбудуться в неділю, 8 лютого.

