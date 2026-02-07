Відео
Українці 7 лютого змагатимуться за медалі в швидкісному спуску та скіатлоні

Українці 7 лютого змагатимуться за медалі в швидкісному спуску та скіатлоні

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:18
Олімпіада-2026. День 1 — у яких дисциплінах стартують українці
Дмитро Шеп’юк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо 7 лютого розпочнеться перший офіційний змагальний день. Саме цього дня будуть розіграні перші комплекти медалей, на два з яких претендуватимуть українські спортсмени.

Представники України виступлять у чотирьох дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Андрей Мандзий
Андрій Мандзій. Фото: Reuters

День 1 — у яких дисциплінах виступлять українці

Змагальний день для України стартує з фристайлу. О 11:30 у кваліфікації жіночого слоупстайлу виступить Катерина Коцар, яка змагатиметься в першій кваліфікаційній групі. Друга спроба для українки запланована на 12:35.

Паралельно боротьбу за високі місця розпочне гірськолижник Дмитро Шеп’юк. О 12:30 він вийде на трасу в швидкісному спуску — одній із найскладніших і найнебезпечніших дисциплін програми.

Після обіду на дистанцію вийдуть українські лижниці. О 14:00 відбудеться жіночий скіатлон 10 км + 10 км, у якому Україну представлятимуть одразу чотири спортсменки — Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль та Єлизавета Ноприєнко. Це одна з найвитриваліших дисциплін, де ключову роль відіграють тактика та здатність тримати темп на другій половині дистанції.

Вечірня програма буде присвячена санному спорту. О 14:30 заплановане офіційне тренування жіночих одиночок, а о 18:00 стартує перший заїзд чоловічих одиночок. У ньому Україну представлять Андрій Мандзій та Антон Дукач.

Нагадаємо, раніше на церемонії відкриття Олімпійських ігор на параді команд пройшлася збірна України.

Також ми показали, як пройшла церемонія відкриття головного зимового турніру.

Олімпійські ігри-2026 Катерина Коцар Андрій Мандзій Дмитро Шеп’юк Антон Дукач
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
