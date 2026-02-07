Олімпіада-2026. День 1 — у яких дисциплінах стартують українці

Дмитро Шеп’юк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо 7 лютого розпочнеться перший офіційний змагальний день. Саме цього дня будуть розіграні перші комплекти медалей, на два з яких претендуватимуть українські спортсмени.

Представники України виступлять у чотирьох дисциплінах, повідомив портал Новини.LIVE.

Андрій Мандзій. Фото: Reuters

День 1 — у яких дисциплінах виступлять українці

Змагальний день для України стартує з фристайлу. О 11:30 у кваліфікації жіночого слоупстайлу виступить Катерина Коцар, яка змагатиметься в першій кваліфікаційній групі. Друга спроба для українки запланована на 12:35.

Паралельно боротьбу за високі місця розпочне гірськолижник Дмитро Шеп’юк. О 12:30 він вийде на трасу в швидкісному спуску — одній із найскладніших і найнебезпечніших дисциплін програми.

Після обіду на дистанцію вийдуть українські лижниці. О 14:00 відбудеться жіночий скіатлон 10 км + 10 км, у якому Україну представлятимуть одразу чотири спортсменки — Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль та Єлизавета Ноприєнко. Це одна з найвитриваліших дисциплін, де ключову роль відіграють тактика та здатність тримати темп на другій половині дистанції.

Вечірня програма буде присвячена санному спорту. О 14:30 заплановане офіційне тренування жіночих одиночок, а о 18:00 стартує перший заїзд чоловічих одиночок. У ньому Україну представлять Андрій Мандзій та Антон Дукач.

