Відкриття Олімпійських ігор у Мілані 6 лютого - як пройшла подія

Зимові Олімпійські ігри-2026 — як пройшла церемонія відкриття
У п’ятницю, 6 лютого, в італійському Мілані відбулось довгоочікуване офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Головними моментами церемонії стали парад націй та запалення олімпійського вогню на центральній арені турніру в Італії — стадіоні "Сан-Сіро".
Що відомо про церемонію відкриття Олімпіади-2026 — читайте у матеріалі Новини.LIVE.
Відкриття Олімпійських ігор у Мілані
Головна церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулось на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Частина урочистостей транслюється з трьох інших локацій: у Кортіна-д’Ампеццо в серці Доломітів, Лівіньйо в італійських Альпах та Предаццо в Тренто.
Що включатиме церемонія
Церемонія триватиме близько трьох годин і включила вшанування пам’яті італійського модельєра Джорджо Армані, який помер у вересні у віці 91 року.
Армані багато років створював олімпійську форму для італійської команди, а його спадщина як одного з піонерів італійського prêt-à-porter тісно пов’язана з Міланом.
Крім того, Марайя Кері з'явилася на відкритті Олімпіади — співачка виконала пісню 'Volare' італійською.
Також в церемонії взяли участь Лаура Паузіні та Андреа Бочеллі. У шоу, постановкою якого займалася Balich Wonder Studio, виступлять П’єрфранческо Фавіно, Сабріна Імпаччіаторе та італійський репер Галі.
Олімпійські вогні запалали
Одночасно запалено два олімпійські вогні: один у Мілані на Арко делла Паче, інший — на площі Дібона в Кортіні.
Вихід збірних-учасників на церемонію відкриття
Після того, як вогні зʼявилися на стадіонах, учасники Олімпійських ігор із різних країн виходять на сцени.
Команда спортсменів із Греції відкрила парад на "Сан-Сіро".
Також на сцену вийшли команди із Чехії, Австралії, Колумбії та інших країн.
Вихід команди України на відкритті Олімпійських ігор 2026
Спортсмени України з’явилися на арені 85-ми.
Український прапор винесла Єлизавета Сидьорко, яка виступатиме у змаганнях зі шорт-треку.
Нагадаємо, в церемонії відкриття Олімпіади-2026 візьме участь відомий футболіст Златан Ібрагімович, який раніше грав в Італії.
Під час змагань із хокею на Іграх на трибуні з'явився прапор РФ, що викликало гнів учасників матчу.
