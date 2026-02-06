Відкриття Олімпійських ігор у Мілані 6 лютого - як пройшла подія

Запалав Олімпійський вогонь. Фото: Reuters

У п’ятницю, 6 лютого, в італійському Мілані відбулось довгоочікуване офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Головними моментами церемонії стали парад націй та запалення олімпійського вогню на центральній арені турніру в Італії — стадіоні "Сан-Сіро".

Що відомо про церемонію відкриття Олімпіади-2026 — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Відкриття Олімпійських ігор у Мілані

Головна церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулось на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Частина урочистостей транслюється з трьох інших локацій: у Кортіна-д’Ампеццо в серці Доломітів, Лівіньйо в італійських Альпах та Предаццо в Тренто.

Що включатиме церемонія

Церемонія триватиме близько трьох годин і включила вшанування пам’яті італійського модельєра Джорджо Армані, який помер у вересні у віці 91 року.

Армані багато років створював олімпійську форму для італійської команди, а його спадщина як одного з піонерів італійського prêt-à-porter тісно пов’язана з Міланом.

Крім того, Марайя Кері з'явилася на відкритті Олімпіади — співачка виконала пісню 'Volare' італійською.

Марайя Кері з'явилася на відкритті Олімпіади. Фото: Reuters

Марайя Кері співає. Фото: Reuters

Також в церемонії взяли участь Лаура Паузіні та Андреа Бочеллі. У шоу, постановкою якого займалася Balich Wonder Studio, виступлять П’єрфранческо Фавіно, Сабріна Імпаччіаторе та італійський репер Галі.

Олімпійські вогні запалали

Одночасно запалено два олімпійські вогні: один у Мілані на Арко делла Паче, інший — на площі Дібона в Кортіні.

Олімпійський вогонь полем стадіону Джузеппе Меацца. Фото: Reuters

Вихід збірних-учасників на церемонію відкриття

Після того, як вогні зʼявилися на стадіонах, учасники Олімпійських ігор із різних країн виходять на сцени.

Команда спортсменів із Греції відкрила парад на "Сан-Сіро".

Грецькі спортсмени. Фото: Reuters

Також на сцену вийшли команди із Чехії, Австралії, Колумбії та інших країн.

Чеські спортсмени. Фото: Reuters

Австралійські спортсмени. Фото: Reuters

Британські спортсмени. Фото: Reuters

Німецькі спортсмени. Фото: Reuters

Спортсмени зібралися на сцені. Фото: Reuters

Вихід команди України на відкритті Олімпійських ігор 2026

Спортсмени України з’явилися на арені 85-ми.

Українські спортсмени. Фото: Reuters

Український прапор винесла Єлизавета Сидьорко, яка виступатиме у змаганнях зі шорт-треку.

Український прапор винесла Єлизавета Сидьорко. Фото: Reuters

Нагадаємо, в церемонії відкриття Олімпіади-2026 візьме участь відомий футболіст Златан Ібрагімович, який раніше грав в Італії.

Під час змагань із хокею на Іграх на трибуні з'явився прапор РФ, що викликало гнів учасників матчу.