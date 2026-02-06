Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада На Олімпіаді-2026 з'явився прапор РФ попри заборону російської символіки

На Олімпіаді-2026 з'явився прапор РФ попри заборону російської символіки

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:03
На Олімпіаді спалахнув скандал із російським прапором
Хокейний матч збірних Чехії та США. Фото: Reuters/David W Cerny

Під час матчу жіночого олімпійського хокейного турніру між збірними Чехії та США на трибунах з'явився російський прапор. Інцидент стався в третьому періоді зустрічі.

Один із глядачів розмістив заборонену символіку поруч із лавкою чеської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

На те, що відбувається, оперативно відреагували представники збірної Чехії. Прапор помітили гравці й одразу викликав невдоволення команди, після чого інформацію передали організаторам турніру та представникам Міжнародної федерації хокею.

Хоккей на Олимпиаде-2026
Збірна Чехії під час атаки. Фото: Reuters/Petr David Josek

Інцидент із прапором РФ набув широкого резонансу

Генеральний менеджер жіночої збірної Чехії Тереза Саділова підтвердила, що після звернення команда вимагала негайно прибрати прапор. За її словами, менеджер турніру підійшла до трибун і зняла символіку, проте невідомий чоловік вирвав прапор з її рук та забрав його із собою, після чого спокійно повернувся на своє місце.

Флаг РФ на трибуне
Російський прапор на трибуні. Фото: скриншот YouTube

Згідно з чинними рішеннями МОК, державна символіка Росії повністю заборонена на Олімпійських іграх, включно зі спортивними аренами, медіацентрами та територією олімпійського селища. Матч завершився без нових інцидентів, збірна США здобула перемогу над Чехією з рахунком 5:1.

Нагадаємо, батько талатнливої української спортсменки служить на фронті — що відомо про Єлізавету Сидьорко.

МОК серйозно розглядає варіант із порушенням однієї зі старих традицій проведення Олімпійських ігор. 

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

скандал спорт Хокей російські спортсмени Відкриття Олімпіади-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації