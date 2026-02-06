На Олімпіаді спалахнув скандал із російським прапором

Хокейний матч збірних Чехії та США. Фото: Reuters/David W Cerny

Під час матчу жіночого олімпійського хокейного турніру між збірними Чехії та США на трибунах з'явився російський прапор. Інцидент стався в третьому періоді зустрічі.

Один із глядачів розмістив заборонену символіку поруч із лавкою чеської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

На те, що відбувається, оперативно відреагували представники збірної Чехії. Прапор помітили гравці й одразу викликав невдоволення команди, після чого інформацію передали організаторам турніру та представникам Міжнародної федерації хокею.

Збірна Чехії під час атаки. Фото: Reuters/Petr David Josek

Інцидент із прапором РФ набув широкого резонансу

Генеральний менеджер жіночої збірної Чехії Тереза Саділова підтвердила, що після звернення команда вимагала негайно прибрати прапор. За її словами, менеджер турніру підійшла до трибун і зняла символіку, проте невідомий чоловік вирвав прапор з її рук та забрав його із собою, після чого спокійно повернувся на своє місце.

Російський прапор на трибуні. Фото: скриншот YouTube

Згідно з чинними рішеннями МОК, державна символіка Росії повністю заборонена на Олімпійських іграх, включно зі спортивними аренами, медіацентрами та територією олімпійського селища. Матч завершився без нових інцидентів, збірна США здобула перемогу над Чехією з рахунком 5:1.

